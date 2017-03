Bản đồ Campuchia dùng phân giới đồng nhất bản đồ mượn của Pháp

So sánh bản dồ Pháp cho mượn và bản đồ Campuchia sử dung trong phân giới với Việt Nam. (Ảnh: Trần Chí Hùng/Vietnam+)

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, buổi thẩm định trên diễn ra ngày 3/9 tại Cung Hòa bình ở thủ đô Phnom Penh, trước các đại diện của ba đảng lớn gồm đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền, đảng Cứu nguy dân tộc Campuchia (CNRP) đối lập và đảng FUNCINPEC; đại diện Thượng viện, Quốc hội, Hội đồng Tòa án Tối cao, Hội đồng Hiến pháp, Học viện Hoàng gia; các quan chức Sứ quán Pháp tại Campuchia cùng các nhà báo trong và ngoài nước.Bộ trưởng cấp cao, Chủ nhiệm Ủy ban biên giới quốc gia Var Kimhong nhấn mạnh Bản đồ Campuchia do Sở địa dư Pháp-Đông Dương xuất bản không có gì khác so với bản đồ mà Ủy ban liên hợp về phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền Campuchia-Việt Nam đã và đang sử dụng.Trước đó, Đại biện lâm thời Pháp tại Campuchia, ông Alan Fontang, đã trao bản đồ 26 mảnh, tỷ lệ 1/100.000 được lưu giữ tại Pháp cho Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Hor Namhong, theo thư đề nghị của Thủ tướng Hun Sen.Phát biểu sau lễ giao nhận, ông Hor Namhong tuyên bố đây là bản đồ chính thức do Pháp xuất bản, nên kết quả thẩm định sẽ chấm dứt tất cả những đòi hỏi không đúng đắn về tiến trình phân giới với Việt Nam.Trả lời phóng viên TTXVN sau khi có kết quả thẩm định, người phát ngôn Chính phủ Campuchia, Quốc vụ khanh Phay Siphan cho biết bản đồ Pháp cho Campuchia mượn là bản đồ gốc làm cơ sở để so sánh với bản đồ chính thức mà Chính phủ Hoàng gia đã dùng để phân giới với Việt Nam. Kết quả thẩm định đã đảm bảo tính minh bạch, nhấn mạnh sự đúng đắn, chính xác về trách nhiệm của Chính phủ Hoàng gia Campuchia trong việc phân giới cắm mốc giữa Campuchia và Việt Nam; đồng thời tránh và chấm dứt sự kích động bởi những thế lực thiếu trách nhiệm trong việc kích động chủ nghĩa dân tộc cực đoan, chia rẽ đoàn kết dân tộc; nhấn mạnh quyết tâm của Chính phủ Hoàng gia trong việc xây dựng một đường biên giới rõ ràng, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển với các nước láng giềng.Trước đó, ngày 20/8, Ủy ban Biên giới quốc gia Campuchia cũng đã thẩm định bản đồ 18 mảnh do Liên hợp quốc cho mượn để đối chiếu với bản đồ Chính phủ Campuchia dùng đàm phán phân giới với Việt Nam và tuyên bố hai bản đồ này là đồng nhất.Thời gian qua, đảng CNRP đã cáo buộc Chính phủ Campuchia sử dụng bản đồ không đồng nhất với bản đồ Campuchia đang lưu giữ tại Liên hợp quốc. Một số nghị sỹ của đảng này đã tổ chức các chuyến đi đến một số khu vực biên giới giữa hai nước, gây ra những vụ va chạm bạo lực như ở khu vực cột mốc 203 ở tỉnh Svay Rieng ngày 28/6./