Bổ nhiệm Giám đốc Công an Đồng Nai

Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh.

Chiều 25-9, thượng tá Nguyễn Văn Thọ, Trưởng phòng tham mưu đồng thời là người phát ngôn của Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết Công an tỉnh Đồng Nai vừa nhận được quyết định bổ nhiệm Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh (sinh năm 1965), Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai giữ chức Giám đốc Công an tỉnh này.

Theo đó, quyết định do Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang ký vào ngày 22-9 và có hiệu lực từ ngày ký.

Trước đó, tại phiên họp đầu tiên của Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Đồng Nai khóa XI, Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cũng được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Đồng Nai khóa XI (nhiệm kỳ 2015-2020).

Tại đại hội cũng đã đề ra những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp của Đảng bộ Công an tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2015-2020. Trong đó, sẽ phấn đấu điều tra, khám phá các vụ án xâm phạm an ninh quốc gia đạt 100%; các vụ án hình sự thuộc thẩm quyền thụ lý đạt 75%; các vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 95%...