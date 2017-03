Cảnh sát môi trường được quyền điều tra, khởi tố?

Hôm qua (23-2), Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự. Chính phủ đề nghị tăng thẩm quyền điều tra cho cảnh sát môi trường, lực lượng chuyên trách phòng chống ma túy của bộ đội biên phòng và cảnh sát biển. Cụ thể: cục trưởng, phó cục trưởng Cục Phòng, chống ma túy bộ đội biên phòng, trưởng phòng, phó trưởng phòng phòng, chống ma túy cấp tỉnh cũng như các chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng và cụm trưởng, phó cụm trưởng thuộc lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy của cảnh sát biển có quyền hạn thực hiện một số hoạt động điều tra tội phạm ma túy. Cục trưởng, phó cục trưởng Cục Cảnh sát môi trường, trưởng phòng, phó trưởng phòng Cảnh sát môi trường có quyền hạn tiến hành một số hoạt động điều tra tội phạm về môi trường.

Theo Thứ trưởng Bộ Công an, thượng tướng Lê Thế Tiệm, thực tế tình hình tội phạm ma túy rất phức tạp, nhất là trên biên giới và biển. Vì vậy, lực lượng chuyên trách phải có đầy đủ chức năng, quyền hạn để thực hiện nhiệm vụ. Theo đó, đối với một số tội ít nghiêm trọng thì các lực lượng trên được phép điều tra từ đầu, khởi tố vụ án, khởi tố bị can, hoàn thiện hồ sơ và chuyển thẳng cho viện kiểm sát. Đối với những tội phức tạp thì các lực lượng trên thực hiện một số thủ tục cần thiết, sau đó chuyển sang cho lực lượng điều tra chuyên trách.

Đa số ý kiến trong UBTVQH đồng tình tăng thẩm quyền cho cảnh sát môi trường nhưng một số ý kiến tỏ ra băn khoăn việc tăng thẩm quyền cho bộ đội biên phòng. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Hà Văn Hiền phân vân: “Quy định như vậy là giao nhiệm vụ cho bộ đội biên phòng rất lớn, cấp phòng đã có quyền khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam và khám xét. Tôi cho rằng trên cùng địa bàn có cả công an và biên phòng, nên chăng giao cho cơ quan công an làm” - ông Hiền đề xuất. Không nghĩ như vậy, Phó Chủ tịch QH, trung tướng Huỳnh Ngọc Sơn, phân tích: Cục Phòng chống ma túy của bộ đội biên phòng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách, tổ chức xuống đến cấp tỉnh vẫn có phòng chuyên trách chống ma túy. Dưới các đồn không có lực lượng chuyên trách như ở những địa bàn trọng yếu thì giao cho đồn trưởng hoặc đồn phó trực tiếp phụ trách. Trong những năm qua, lực lượng biên phòng làm rất tốt, phối hợp với các lực lượng khác phá án nhiều vụ án ma túy lớn. Do đó, “Có khó khăn gì đâu mà không để cho họ điều tra, phá án” - ông Sơn nói.

Cùng ngày, UBTVQH thảo luận về dự thảo Pháp lệnh Án phí, lệ phí tòa án. Một số ý kiến cho rằng cần làm rõ khái niệm thế nào là án phí và lệ phí tòa án, xác định rõ đối tượng thu, đối tượng nộp, phương pháp xác định các chi phí mà người nộp phải chịu. Chẳng hạn, theo Trưởng ban Dân nguyện Trần Thế Vượng thì chỉ riêng khoản chi bảo vệ phiên tòa xét xử vụ Năm Cam đã lên đến 700 triệu đồng thì có được coi là án phí hay không và khoản này ai phải chịu? Phó Chánh án TAND tối cao Từ Văn Nhũ cho rằng không thể xác định cụ thể án phí trong từng vụ án rằng nhà nước chịu bao nhiêu, đương sự chịu bao nhiêu. Đối với án phí hình sự, một số ý kiến cho rằng không nên thu vì người bị kết án đã phải chịu hình phạt theo bản án, hơn nữa công tác thi hành án gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, Ủy ban Tư pháp đề nghị vẫn phải đưa vào dự thảo pháp lệnh vì nội dung này đã được quy định tại các điều 198, 199 của Bộ luật Tố tụng hình sự.