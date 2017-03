Chủ tịch nước chúc Tết lực lượng an ninh, cảnh sát

Là đơn vị tham mưu cho Đảng, Nhà nước và trực tiếp đấu tranh làm thất bại âm mưu xâm phạm an ninh quốc gia trên các lĩnh vực xã hội, trải qua 60 năm chiến đấu, xây dựng trưởng thành, các thế hệ lãnh đạo và cán bộ chiến sỹ Cục An ninh xã hội đã không ngừng thi đua, phấn đấu lập nhiều thành tích, góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Năm 2012, thực hiện chỉ đạo của Bộ và Tổng cục An ninh II, Cục An ninh xã hội đã chủ động công tác nắm tình hình, sử dụng đồng bộ linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ trong công tác phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với âm mưu, hoạt động lợi dụng tôn giáo, lợi dụng khiếu kiện gây tình hình phức tạp về an ninh trật tự; đề xuất Tổng cục, Bộ Công an giải quyết đúng đắn, kịp thời, góp phần giữ vững ổn định chính trị.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)

Chúc cán bộ chiến sỹ trong lực lượng đón Tết vui vẻ, hạnh phúc và đạt nhiều thành tích mới, Chủ tịch nước cho rằng, bước sang năm mới 2013, trên cả nước sẽ diễn ra nhiều sự kiện đối nội và đối ngoại quan trọng. Trong bối cảnh đó, lực lượng an ninh xã hội ngày càng giữ vai trò trọng yếu, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt nhiều kỳ vọng.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, phát huy thành tựu đạt được, Cục An ninh xã hội cần quán triệt và triển khai các nghị quyết, chỉ thị, chương trình công tác của Bộ, Tổng cục; nghiêm túc chấn chỉnh những thiếu sót, điều chỉnh hợp lý về mục tiêu, yêu cầu, chủ trương đối sách chủ động nắm tình hình, tham mưu hướng dẫn và triển khai thực hiện các kế hoạch đấu tranh, làm thất bại âm mưu phá hoại của kẻ thù.

Hơn lúc nào hết, lực lượng an ninh xã hội cần tăng cường phối hợp với các ban ngành liên quan rà soát hệ thống văn bản pháp luật liên quan công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo, dân tộc; cùng với tham mưu cho Đảng, Nhà nước bổ sung, hoàn thiện chính sách pháp luật phù hợp với tình hình. Cán bộ chiến sỹ ngành an ninh xã hội cần phát huy tinh thần “kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” xây dựng đơn vị đoàn kết trong sạch hoàn thành xuất sắc yêu cầu nhiệm vụ.

Chúc Tết cán bộ chiến sỹ Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, thay mặt Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước biểu dương những thành tích của lực lượng thời gian qua, với những kết quả nổi bật: bắt giữ hơn 19.580 vụ với gần 29.790 đối tượng liên quan đến tội phạm ma túy, tăng 14% so với năm 2011, thu giữ 390kg heroin. Chất lượng công tác điều tra theo thủ tục tố tụng hình sự của lực lượng ngày càng được nâng cao. Trước những diễn biến ngày càng phức tạp của tội phạm ma túy, lực lượng điều tra tội phạm về ma túy đã phát huy tinh thần chủ động kịp thời tham mưu cho cấp ủy chính quyền nhiều chương trình kế hoạch phòng chống ma túy.

Chủ tịch nước xúc động nhắc đến những tấm gương hy sinh thầm lặng của các chiến sỹ trên trận tuyến phòng chống ma túy; mong muốn mỗi cán bộ chiến sỹ công an trong lực lượng cần giữ vững tâm sáng, chí bền, vượt qua gian khó phấn đấu hoàn thành trọng trách được Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó.

Khẳng định Đảng, Nhà nước tạo mọi điều kiện để cán bộ chiến sỹ lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy hoàn thành tốt nhiệm vụ, Chủ tịch nước cho rằng, cùng với mục tiêu thúc đẩy kinh tế tăng trưởng, nhiệm vụ của các cấp các ngành trong việc xây dựng xã hội yên bình, công bằng, dân chủ, văn minh là không thể xem nhẹ. Bởi vậy, cùng hòa nhịp với những chiến công của lực lượng an ninh xã hội trong giữ vững chủ quyền đất nước, lực lượng cảnh sát nói chung, phòng chống tội phạm về ma túy nói riêng phải làm tốt công tác bảo đảm an toàn xã hội, bình yên cho cuộc sống người dân.

Chủ tịch nước nhấn mạnh kinh tế càng phát triển, hội nhập càng sâu rộng, sẽ càng kéo theo những hệ lụy tiêu cực, nảy sinh tội phạm với tính chất phức tạp, diễn biến khó lường. Trận tuyến chống tội phạm ma túy sẽ còn nhiều cam go, đặt ra những thử thách mới cho toàn lực lượng. Công tác phòng chống tội phạm ma túy cần có sự phối hợp giữa lực lượng chuyên trách và thế trận toàn dân để nâng cao hiệu quả công tác, phát huy sức mạnh tổng hợp.

Chủ tịch nước nêu rõ, góp phần thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống ma túy đến năm 2015, Đảng ủy, lãnh đạo Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cần tiếp tục chỉ đạo lực lượng điều tra tội phạm tội phạm về ma túy đề ra những chiến lược và sách lược phù hợp với tình hình, quan tâm tiến hành công tác chính trị tư tưởng, động viên cán bộ chiến sỹ vượt qua khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Theo Hoàng Giang (TTXVN)