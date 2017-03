Công an BR-VT đón nhận huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công an tỉnh đã phối hợp với chính quyền, đoàn thể lồng ghép hàng chục ngàn lượt tuyên truyền, buổi sinh hoạt ở tổ dân cư, khu phố, cảm hóa giáo dục gần 6.700 đối tượng. Người dân đã cung cấp gần 18.000 nguồn tin với khoảng 50% nguồn tin có giá trị giúp cơ quan điều tra, triệt phá nhiều vụ án nghiêm trọng, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 25 mô hình, điển hình tiên tiến về an ninh trật tự với 944 câu lạc bộ, tổ tự quản đang triển khai thực hiện tại các địa phương, cơ quan, doanh nghiệp.

Ông Lê Thanh Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh BR-VT, cho biết: “Với những thành tích đạt được, Công an tỉnh BR-VT đã vinh dự được Nhà nước tặng thưởng huân chương Hồ Chí Minh, huân chương Quân công hạng Ba, 33 huân chương Chiến công các hạng cho tập thể và cá nhân, sáu tập thể và năm cá nhân được phong tặng và truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; hai lần được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc. Đã có hàng chục lượt tập thể và hàng trăm lượt cá nhân được tặng thưởng bằng khen của Chính phủ, hàng ngàn lượt tập thể và cá nhân được Bộ Công an, UBND tỉnh và giám đốc công an tỉnh khen thưởng”.

