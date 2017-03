Đang xem xét, xử lý trách nhiệm vụ Vinashin

Trả lời chất vấn của các đại biểu về việc xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong vụ Vinashin, Thủ tướng cho biết: Sau khi có kết luận của Thanh tra Chính phủ, Thủ tướng đã chỉ đạo các bộ, ngành, chủ tịch HĐQT, tổng giám đốc điều hành tập đoàn tiến hành kiểm điểm trách nhiệm của các tập thể và cá nhân liên quan theo quy định và theo chức năng nhiệm vụ được giao, tiến hành xử lý trách nhiệm sau thanh tra.

Văn bản của Thủ tướng nêu: Tập đoàn Vinashin đã hoàn thành việc kiểm điểm và đang xem xét để đưa ra các quyết định, hình thức xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan đến các sai phạm. Bộ Công an đã khởi tố, điều tra và tạm giam chín bị can, truy nã quốc tế hai bị can. Bộ Công an đã triệu tập hơn 50 cá nhân khác có liên quan để làm việc, thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ điều tra.

Về kết quả thực hiện tái cơ cấu Vinashin, Thủ tướng cho biết việc tái cơ cấu đang được triển khai theo đúng kết luận của Bộ Chính trị. Cụ thể, đến tháng 10-2011 đã giảm đầu mối 54 đơn vị (rút vốn thương hiệu tại 22 đơn vị; giải thể 16 đơn vị; chuyển nhượng phần vốn góp của tập đoàn tại 11 đơn vị…).

Trả lời chất vấn của ĐB Võ Thị Dung (TP.HCM) về tình trạng thừa khu công nghiệp, sân gôn, Thủ tướng cho hay: Chính phủ sẽ chỉ đạo tổng kết 20 năm đầu tư, phát triển khu công nghiệp nhằm có cơ chế, chính sách đầu tư, phát triển khu công nghiệp hiệu quả hơn. “Chính phủ đã giao trách nhiệm cho các bộ, ngành, địa phương trong việc quản lý, giám sát đầu tư sân gôn, đảm bảo môi trường, không lấy đất trồng lúa để làm sân gôn; đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ liên quan rà soát, đánh giá việc đầu tư sân gôn, trình Thủ tướng Chính phủ” - văn bản nêu.

Về việc chậm tiến độ xây dựng nhà Quốc hội, Thủ tướng đã yêu cầu Ban Chỉ đạo Xây dựng nhà Quốc hội đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu đưa vào sử dụng trong tháng 5-2013…

ĐỨC MINH