Độc lập phải gắn liền với ấm no, hạnh phúc

Sáng 2-9, trong không khí trang trọng của lễ mít-tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có bài diễn văn quan trọng.

Giữ vững độc lập, tự do

Chủ tịch nước khẳng định cách đây 70 năm, ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, thay mặt Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập, trịnh trọng tuyên bố trước quốc dân đồng bào và toàn thế giới khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Nay là nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Sự kiện trọng đại này là một mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước vẻ vang của dân tộc Việt Nam. Đất nước ta, dân tộc ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Chủ tịch nước nhấn mạnh 70 năm qua, thực hiện lời thề thiêng liêng tại lễ tuyên ngôn độc lập ngày nào, toàn thể nhân dân Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mệnh và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy.

Từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, Việt Nam đã vươn lên, ra khỏi khủng hoảng kinh tế​-xã hội, vượt qua ngưỡng nước nghèo, kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình. Đời sống nhân dân được cải thiện; chính trị​-xã hội ổn định; độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng, uy tín, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao. Sức mạnh tổng hợp của quốc gia đã tăng lên, tạo ra thế và lực mới cho đất nước tiếp tục phát triển với những triển vọng tốt đẹp.

Trong niềm tự hào và thiêng liêng, Chủ tịch nước xúc động nói: Chúng ta thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Người đã cống hiến cả cuộc đời cho dân, cho nước, dẫn dắt Đảng ta, nhân dân ta làm nên những thắng lợi vẻ vang, làm rạng rỡ dân tộc ta, non sông đất nước ta.

Tư tưởng và sự nghiệp của người là tài sản vô giá soi đường cho dân tộc ta vững bước đi tới tương lai.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vẫy chào nhân dân tại lễ kỷ niệm. Ảnh: TTXVN

Nhìn về tương lai tươi sáng

Theo Chủ tịch nước, tình hình thế giới và khu vực thay đổi sâu sắc, nhanh chóng, diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là tranh chấp chủ quyền biển, đảo ngày càng gia tăng trên biển Đông và những âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch chống phá Nhà nước ta, chế độ ta, đe dọa trực tiếp đến hòa bình, ổn định, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước ta. Chủ tịch nước nhấn mạnh toàn dân, toàn quân ta nguyện đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu, tận dụng thời cơ vượt qua thách thức, tận tâm, tận lực, nâng cao ý chí, giữ vững thành quả cách mạng, tiếp tục thực hiện mục tiêu cao cả của Cách mạng Tháng Tám và lời thề độc lập khắc sâu trong tim mỗi người Việt Nam chúng ta. Thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Rút ngắn khoảng cách phát triển với các nước, phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN. Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, nâng cao vị thế đất nước trên trường quốc tế, đem lại cuộc sống thực sự tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Như lời Bác Hồ đã căn dặn: “Nếu nước độc lập mà nhân dân không được hưởng hạnh phúc, tự do thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”.

Theo Chủ tịch nước, thời cơ vận hội, tương lai tươi sáng đang chờ đón dân tộc ta. Phát huy tinh thần bất diệt của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Chủ tịch nước kêu gọi toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài tiếp tục bồi đắp lòng yêu nước, đồng tâm hiệp lực, đoàn kết thành một khối vững chắc, tận dụng thời cơ vượt qua mọi thử thách, nỗ lực cùng nhau phấn đấu đưa đất nước ta sánh vai cùng cường quốc năm châu, giữ gìn toàn vẹn non sông gấm vóc ông cha ta để lại.

“Chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng dân tộc ta, một dân tộc có nền văn hiến lâu đời, có trí tuệ, bản lĩnh, truyền thống kiên cường bất khuất, cần cù, thông minh sáng tạo, đã từng làm nên những chiến công hiển hách, nhất định sẽ lập nên những kỳ tích mới trong sự nghiệp xây dựng thành công nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam muôn vàn thân yêu của chúng ta” - Chủ tịch nước nhấn mạnh.