Hợp lòng dân thì “vắt chân lên cổ” cũng phải làm!

Đại biểu: Cử tri chờ sửa Luật Đất đai từng giờ Tương tự như tại phiên họp tổ ngày 28-5, trong phiên thảo tại hội trường chiều 1-6 về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của QH năm 2013, nhiều đại biểu (ĐB) tiếp tục đề nghị sớm tiến hành sửa đổi Luật Đất đai ngay trong năm 2012 thay vì lùi sang năm 2013 như đề xuất của Chính phủ. “Đây là vấn đề cử tri đang trông đợi từng ngày, từng giờ và các địa phương đã tổng kết 10 năm thực hiện Luật Đất đai, thực tiễn đã chín muồi để sửa đổi” - ĐB Võ Thị Dung (TP.HCM) nói. ĐB Vũ Công Tiến (Lâm Đồng) cũng đề nghị không nên điều chỉnh đưa Luật Đất đai sửa đổi ra khỏi chương trình năm 2012 chuyển qua năm 2013. “Lý do lùi thời hạn sửa đổi Luật Đất đai, Chính phủ cho rằng phải chờ sửa Hiến pháp là không thuyết phục lắm vì định hướng Nghị quyết Trung ương 5 đã có cơ sở để sửa đổi. Nếu chờ sửa Hiến pháp đến cuối năm 2013 thì năm 2014 Luật Đất đai mới được sửa và đến năm 2015 mới có hiệu lực thì làm sao giải quyết được những bức xúc của người dân, đảm bảo an sinh xã hội được” - ông Tiến nhấn mạnh. Chính phủ: Chậm sửa để đảm bảo chất lượng luật Về việc sửa đổi Luật Đất đai, Hội nghị Trung ương 5 vừa qua đã xem xét và có tổng kết là tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai với tám vấn đề: Sở hữu, thời hạn giao đất nông nghiệp, hạn mức chuyển quyền sử dụng đất, xử lý khiếu nại, tố cáo về đất đai, cải cách thủ tục… Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề phức tạp khác liên quan đến đất đai nên trung ương giao Chính phủ làm rõ thêm một số nội dung trình Hội nghị Trung ương 6 vào tháng 10 này để trung ương ra định hướng về vấn đề đất đai. Cụ thể như vấn đề về giá đất, thu hồi bồi thường giải phóng mặt bằng, thế chấp, xử lý đất đai cho đồng bào dân tộc miền núi… Đồng thời, trung ương cũng yêu cầu tổng kết Nghị quyết 28 (nghị quyết về sắp xếp, đổi mới và phát triển nông-lâm trường quốc doanh - PV). Nếu chúng ta đưa Luật Đất đai sửa sớm e là những vấn đề phức tạp này chưa được xử lý đủ chín thì chất lượng luật không đảm bảo. Hiện nay có hơn 400 văn bản về đất đai còn chồng chéo rất lớn. Do đó, Chính phủ đề nghị giữ nguyên thời hạn đưa Luật Đất đai sửa đổi vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013 để đảm bảo chất lượng. Phó Thủ tướng HOÀNG TRUNG HẢI (ĐB Thái Bình) T.HẰNG