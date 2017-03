Nối dài chất vấn bằng các phiên điều trần

Tiếp tục xác minh tư cách đại biểu bà Đặng Thị Hoàng Yến

Về những tố cáo liên quan ĐBQH Đặng Thị Hoàng Yến (Long An, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tân Tạo), Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc cho biết Thường vụ QH đã giao Ban Công tác đại biểu gửi văn bản yêu cầu Bộ Công an xác minh. Ngày 21-11, Thường vụ QH đã nghe Bộ Công an báo cáo, theo đó trong vụ án làm lộ bí mật đấu thầu năm 1998, bà Yến không bị khởi tố bị can như tố cáo và báo chí nêu và cũng không có chứng cứ rằng bà Yến xuất cảnh trái phép, dù thực tế để phục vụ điều tra, bà có bị cấm xuất cảnh đến năm 2000. Về tố cáo bà Yến tham gia đường dây chuyển tiền bất hợp pháp ra nước ngoài, Bộ Công an cho biết chưa có tài liệu chứng minh.

Trong các nội dung tố cáo, bà Yến còn bị nghi vấn đánh tháo tài sản cho chồng, ông Jimmy Trần (quốc tịch Mỹ), thông qua bản án ly hôn có dấu hiệu trái pháp luật của TAND tỉnh Long An. Ông Trần là bị can bị Bộ Công an truy nã trong vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản năm 2010. Nhưng chỉ vài ngày trước khi chồng bị khởi tố, bà Yến đã được TAND tỉnh Long An ra quyết định thuận tình ly hôn, chia tài sản mà hầu hết tuyên là của bà Yến… Việc này, ông Phúc cho biết đã xác định thẩm phán thụ lý vụ án có sai phạm nên TAND tỉnh Long An đã kỷ luật đảng và chính quyền. Vụ án hiện đang được TAND Tối cao xem xét lại, Bộ Công an cùng một số cơ quan chức năng cũng tiếp tục xác minh, sẽ báo cáo Thường vụ QH trước 31-12-2011.

Kết quả xác minh này đã được gửi tới các ĐBQH và sẽ được công bố trong các buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp.