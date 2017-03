Nước rỉ rác tại bãi rác Đa Phước đi đâu?

Công ty mẹ bị phạt do gây ô nhiễm Trên trang web của Cơ quan Bảo vệ môi trường Mỹ (The U.S. Environment Protecting Agency - EPA) đăng tin ngày 20-5-2009 EPA đã phạt Công ty California Waste Solutions (gọi tắt là CWS, công ty mẹ của VWS) 261.400 USD do CWS đã có hàng loạt hành vi gây ô nhiễm môi trường trong suốt năm năm liền. Theo EPA, một nhà máy của CWS ở San Jose đã gây ít nhất 35 vụ gây ô nhiễm nguồn nước mặt do nhà máy này thải ra rác rưởi, chất thải kim loại kẽm, vật phế thải và những chất gây ô nhiễm khác vào con lạch Coyote, một nhánh sông chảy ra vịnh San Francisco. Tương tự, ở hai nhà máy của CWS ở thành phố Oakland, người ta phát hiện xảy ra ít nhất 74 vụ gây ô nhiễm nguồn nước mặt ở khu vực cảng biển Oakland. Ông David Dương đã trả lời Báo Pháp Luật TP.HCM: . Thưa ông, ông giải thích ra sao trước thông tin EPA đăng tải CWS vi phạm gây ô nhiễm hàng loạt mà họ nhận định là nghiêm trọng? + Đó là do đòn cạnh tranh thôi. Trong quá trình cạnh canh với một số đơn vị làm rác ở Ý, chúng tôi thắng thầu. Và giờ phút cuối, CWS và EPA có thỏa thuận rằng CWS không có làm gì sai cả. Sự việc xảy ra đã lâu, nếu thật sự chúng tôi vi phạm thì ngày hôm nay CWS không còn đứng được nữa. . Nhưng những thông tin đó vẫn cứ tồn tại trên trang web của EPA? + Vấn đề chính là CWS và EPA có thỏa thuận là CWS không làm gì sai. Việc EPA đưa lên mạng và nó tồn tại là không có gì lạ. . Trở lại thông tin trên Báo Vietnamnet mà ông cũng cho rằng đăng sai và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của công ty thì ông có phản ứng gì? + Tôi đã điện thoại cho Vietnamnet. Tôi cũng sẽ có văn bản và đề nghị tổng biên tập Vietnamnet cử phóng viên đến bãi rác để có những thông tin chính thống. Bãi rác này không phải là bãi rác của riêng tôi mà chúng tôi muốn đầu tư, xây dựng bãi rác là của cộng đồng. Nếu tôi đi thưa kiện các cơ quan ngôn luận của nhà nước Việt Nam thì e sẽ gặp nhiều khó khăn... . Ông khẳng định hồ chứa nước không có lớp lót là hồ chứa nước mưa và nước được tháo ra là từ hồ chứa nước mưa này? + Đúng, còn hồ nước rỉ rác có lớp lót chống thấm. . Nhưng có chứng cứ khẳng định nước trong hồ không có lớp lót mà nơi nước được tháo ra ngoài không phải là hồ chứa nước mưa? + Thì phải dựa theo chứng cứ nào. Nếu nói là nước rỉ rác thì phải lấy mẫu phân tích mới khẳng định được. Hồ nước mưa tù đọng đã lâu thì cũng có màu khác nước sông. Khi Báo Vietnamnet đăng thì ngay sau đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã xuống kiểm tra. . Xin cảm ơn ông. MINH PHONG thực hiện