Phục chức cho phó giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Phú Yên

Tháng 3-2010, Công an tỉnh Phú Yên khởi tố bị can với ông Trọng về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ án cố ý làm trái tại công trình chỉnh trị cửa sông Đà Nông. Tỉnh đã đình chỉ chức vụ với ông Trọng để phục vụ điều tra. Ngày 25-10, VKSND tỉnh Phú Yên ra quyết định đình chỉ bị can với ông Trọng vì cho rằng hành vi thiếu trách nhiệm của ông gây thiệt hại 100 triệu đồng đã được khắc phục, đề nghị xử lý hành chính.

TL