Tân chủ tịch TP.HCM hứa xử lý kẹt xe, ngập nước

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong hứa sẽ cùng với tập thể UBND TP tập trung giải quyết những vấn đề trọng tâm để TP phát triển nhanh và bền vững. Đó là tái cấu trúc nền kinh tế TP; nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Cùng với đó sẽ là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Nâng cao chất lượng phục vụ của cán bộ công chức, nâng cao chất lượng sống của nhân dân, bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống. Trước mắt, TP sẽ tập trung xử lý ngay những bức xúc của người dân TP, tạo chuyển biến rõ rệt về các dự án chậm tiến bộ, ùn tắc giao thông, ngập nước, vệ sinh an toàn thực phẩm, tình trạng quá tải bệnh viện, tình trạng quan liêu của một bộ phận công chức quan liêu nhũng nhiễu vòi vĩnh. “Để xứng đáng với niềm tin của các đại biểu, nhân dân TP, tôi hứa với tinh thần trách nhiệm cao nhất bám sát thực tiễn, gương mẫu, tiên phong, tận tụy với công việc, không ngừng học hỏi kinh nghiệm của các lãnh đạo đi trước, phấn đấu vượt qua mọi thách thức, quyết tâm thực hiện mọi nhiệm vụ của Đảng và nhân dân giao phó. Đặc biệt là tập trung triển khai các chương trình kế hoạch thực hiện đạt kết quả nghị quyết ĐH Đảng bộ TP lần thứ 10, kế hoạch kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2016-2020, để cùng với Đảng bộ và nhân dân phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng TP.HCM có chất lượng sống tốt - văn minh - hiện đại - nghĩa tình. Góp phần sớm đưa TP.HCM trở thành trung tâm lớn về kinh tế - tài chính - thương mại - khoa học công nghệ của khu vực Đông Nam Á” - ông Phong nói.