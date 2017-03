Chủ nhiệm UBKT Trung ương: 'Nếu làm được như vậy thì đây là phúc của dân'

Sáng nay, ông Trần Quốc Vượng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKT TƯ) đã có cuộc làm việc với Thành ủy Đà Nẵng.

Tại cuộc làm việc, sau khi nghe báo cáo và đề xuất của Thành ủy Đà Nẵng, ông Trần Quốc Vượng cho hay: “Tôi về đây rất nhiều lần, mỗi lần về là một sự thay đổi, thay da đổi thịt rõ ràng. Nhưng vì sao Đà Nẵng lại làm được như vậy? Đà Nẵng làm rất là tốt, nhiều khi các nơi phải học điều này”.



Ông Trần Quốc Vượng, Chủ nhiệm UBKT TƯ cho rằng Đà Nẵng đang làm được nhiều điều mà các tỉnh, thành khác cần học hỏi. Ảnh: LÊ PHI

Ông Vượng cũng nhận xét thành công của Đà Nẵng là đã chú ý xây dựng về môi trường quản lý nhà nước, xã hội. “Điều này được các đồng chí thực hiện quyết liệt rất nhiều năm, từ khi được tách tỉnh đến nay. Làm quyết liệt, kiên trì và không chạy theo phát triển nóng. Tôi cho cái đó là quan trọng để đảm bảo phát triển bền vững” - chủ nhiệm UBKT TƯ đánh giá.

Ngoài ra, Chủ nhiệm UBKT TƯ Trần Quốc Vượng cho rằng Đà Nẵng đã xây dựng được một văn hóa riêng cho mình.

“Văn hóa hành chính, văn hóa trong xử sự tình người. Ví dụ, bạo lực gia đình mà bí thư Thành ủy đứng ra đối thoại trực tiếp. Một người đứng đầu TP xử lý cả việc nhỏ như vậy. Qua vụ chìm tàu vừa qua ta cũng thấy được nét văn hóa đó, chìm tàu dân vào cuộc ngay. Người Nhật Bản trong động đất sóng thần họ cũng thể hiện tình người như vậy. Đà Nẵng ở đây cũng vậy” - ông Vượng nói.

Nhận xét về chương trình Thành ủy Đà Nẵng đề ra xây dựng TP “4 an” (an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm và an sinh xã hội), ông Vượng cho rằng đó là lối đi rất đúng.

Ông Vượng nhận xét nếu làm như Đà Nẵng thì có khi cơ quan kiểm tra, thanh tra không có việc để làm. “Nếu làm được như vậy thì đây là phúc của dân. Tôi rất ấn tượng về điều này” - ông Vượng chia sẻ.