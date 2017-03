Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: 'Tham nhũng thế này ai cũng day dứt'

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trong buổi tiếp xúc cử tri.

Ngăn đặc quyền đặc lợi

Cử tri Vũ Hoàng Linh (phường 3) cho rằng tệ nạn tham nhũng sẽ trở thành quốc nạn nếu Đảng và Nhà nước không quyết tâm đến cùng để phòng chống. Vị cử tri này tỏ thái độ tâm đắc với kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về dấu hiệu sai phạm của ông Trần Văn Truyền, nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ.

“Mặc dù luật chúng ta đã qui định cụ thể nhưng tôi thấy vẫn chưa đủ sức răn đe. Theo báo cáo tôi biết được việc thu hồi tài sản tham nhũng mới chỉ đạt được 23%. Một bộ phận không nhỏ tham nhũng là cán bộ, đảng viên có chức có quyền. Tại sao việc thu hồi tài sản tham nhũng lại ít thế, điều này ít nhiều làm mất uy tín trước nhân dân. Do luật chưa đủ mạnh hay do lí do nào khác”, ông Linh chất vấn.

Cử tri Linh kiến nghị tài sản tội phạm tham nhũng phải được thu hồi triệt để dù tài sản đó được chuyển hóa dưới bất cứ hình thức nào. Đồng thời tăng phạt bằng tiền người có hành vi tham nhũng và triệt tiêu tham nhũng ngay từ đầu, như vậy quan chức mới không dám tham nhũng.

Đề cập trực tiếp đến vụ việc ông Trần Văn Truyền, cử tri Nguyễn Vinh Ngọc đặt câu hỏi, các địa phương có thực sự dám đấu tranh khi phát hiện sai phạm không. Đây là nút thắt gai góc không dễ gì đấu tranh khi còn ràng buộc nhau bằng quan hệ quyền lực. Vụ việc sai phạm của ông Trần Văn Truyền là một ví dụ điển hình, chỉ đến khi ông ta ngã ngựa mới lộ nguyên hình hàng loạt sai phạm trách nhiệm về quản lý đất đai, nhà cửa… “Tôi đề nghị các đại biểu QH có những động thái quyết liệt hơn nhằm ngăn chặn nạn chảy máu tài sản công vụ”, ông Ngọc nói.

Vị cử tri này cũng cho rằng, các đại biểu Quốc hội cứ loanh quanh bàn giải pháp chống tham nhũng nhưng vẫn chưa có giải pháp cụ thể. “Vẫn là con chuột và cái bình, theo tôi đặc quyền đặc lợi và các mối quan hệ quyền lực hiện nay là hình ảnh của con chuột tham nhũng và cũng là nguyên nhân gây vỡ bình chứ không phải chúng ta diệt chuột mới làm vỡ bình. Vì vậy ngăn chặn và triệt tiêu tham nhũng là giải quyết cái gốc của đặc quyền đặc lợi cũng như các mối quan hệ quyền lực của cán bộ đương chức đương quyền, đó mới là diệt chuột”, ông Ngọc kiến nghị.

Người tham nhũng sẽ bị trừng trị

Nói chuyện với cử tri, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho biết nghị quyết của Đảng, luật của Quốc hội về phòng chống tham nhũng đã có, nhưng trong thực tế rõ ràng chúng ta chưa ngăn chặn được nạn tham nhũng. “Tôi mong các cô bác anh chị khi họp tổ dân phố, đoàn thể, các tổ chức khác cũng phải mạnh mẽ đấu tranh như ở hội trường này để tạo sự chuyển động thực sự. Thứ hai nữa, chúng ta nói về sức mạnh nhân dân thì vai trò giám sát phải thể hiện thực tế, phải tăng cường giám sát. Các cơ quan chức năng phải đeo đuổi đến cùng những vấn đề nhân dân đưa ra”, Chủ tịch nước nói.

Đối với những vụ việc liên quan đến tham nhũng mà báo chí đưa ra, ông Trương Tấn Sang cam kết rằng sẽ tuần tự được công bố kết quả trên báo chí, chứ không thể hôm trước báo đăng hôm sau công bố kết quả ngay. Chủ tịch nước cũng mong người dân tin tưởng những người tham nhũng sẽ bị trừng trị, đồng thời phải phải bảo vệ tốt người tố cáo tham nhũng.

Còn đối với việc thu hồi tài sản tham nhũng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho biết Đảng và Nhà nước cũng làm dữ lắm nhưng số tài sản thu hồi còn hạn chế. “Tham nhũng thế này, kinh tế thiệt hại và lòng dân sẽ giảm, ai cũng day dứt cả”, ông Trương Tấn Sang nói.