Chủ tịch nước yêu cầu báo cáo vụ tử tù Hồ Duy Hải trước 4-1-2015

Hồ Duy Hải trước vành móng ngựa. Chiều nay 5-12, Vietnam+ cho biết một ngày trước đó, Văn phòng Chủ tịch nước đã có công văn gửi Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện trưởng Viện kiểm soát Nhân dân Tối cao truyền đạt ý kiến của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Theo đó, Chủ tịch nước đề nghị Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao chỉ đạo cho tạm dừng thi hành hình phạt tử hình đối với Hồ Duy Hải. Đồng thời, yêu cầu Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao chỉ đạo xem xét, làm rõ trường hợp Hồ Duy Hải có bị kết án oan, sai hay không và báo cáo Chủ tịch nước kết quả trước ngày 4/1/2015.

Như PLO đã đưa tin, theo quyết định thi hành án tử hình do chánh án TAND tỉnh Long An đã ký trước đó thì hôm nay (5-12), Hội đồng thi hành án tử hình tỉnh Long An sẽ thi hành án đối với tử tội Hồ Duy Hải (29 tuổi, ngụ ấp 1, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, Long An). Hồ Duy Hải bị cả hai cấp toà sơ thẩm và phúc thẩm tuyên án tử hình về tội giết người, cướp tài sản trong vụ trọng án xảy ra tại bưu điện Cầu Voi hồi năm 2008 với hai cô gái bị giết dã man.

Tuy nhiên, vào "phút 89" - ngày 4-12, Phó Chánh án TAND tỉnh này - Thẩm phán Lê Quang Hùng đã thay mặt chánh án ký quyết định hoãn thi hành án tử hình đối với Hải để chờ cấp có thẩm quyền xem xét.

Trong buổi họp báo chiều nay 5-12, ông Lê Quang Hùng, Phó Chánh án TAND tỉnh, cho biết thẩm quyền giải quyết tiếp theo của vụ án này là 2 cơ quan TAND tối cao và VKSND tối cao.



Quang cảnh buổi họp báo chiều 5-12 của TAND tỉnh Long An. Ảnh: H.Nam

Lý giải về trình tự hoãn thi hành án tử hình, ông Hùng nói sau khi có quyết định thi hành án tử hình, theo luật phải báo với gia đình để làm đơn tự nguyện đem thi thể chôn cất. Tuy nhiên, bà Loan (mẹ của Hải) tiếp tục khiếu nại và gửi đơn xin hoãn lại thời gian thi hành án tử hình, trả tự do cho Hải và làm rõ các chứng cứ liên quan.

Tuy nhiên, vấn đề này không thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa tỉnh. Sau đó, Văn phòng Chủ tịch nước đã yêu cầu TAND Tối cao và KSND Tối cao tạm hoãn thi hành án. Hoãn chứ không phải không thi hành.

‘‘Có thể ở nơi nào, đâu đó cũng có cái sai. Tuy nhiên, bản án nói trên vẫn là bản án đúng theo trình tự pháp luật quy định. Bản án đã có hiệu lực, tôi không thể làm khác.

Báo chí có nhu cầu cung cấp thông tin thì cung cấp tại tòa, viện tối cao, vì đây là các cơ quan có thẩm quyền duy nhất hiện nay, chậm nhất đến ngày 4-1-2015 theo trình tự giải quyết các khiếu nại của gia đình. Theo đó, thời gian treo án tử chỉ còn 29 ngày nữa", ông Hùng nói.