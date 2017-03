Chủ tịch UBND TP.HCM: ‘Lòng tự trọng không cho phép chúng ta trì trệ’!

TP.HCM đảm bảo không biến động giá gạo Báo cáo của UBND TP.HCM đánh giá trong tháng 4, kinh tế TP đạt tốc độ tăng trưởng khá. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, kim ngạch xuất khẩu đều tăng cao hơn cùng kỳ, góp phần đáng kể vào tăng trưởng kinh tế chung của TP… Đặc biệt về du lịch, lượng khách quốc tế đến TP đã tăng 23% so cùng kỳ và doanh thu hoạt động lữ hành. Tổng doanh thu du lịch trong bốn tháng đầu năm ước đạt 33.972 tỉ đồng, tăng 7% so cùng kỳ. Trước thông tin về biến động giá gạo, Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM Phạm Thành Kiên cho biết TP.HCM đang dự trữ 64.000 tấn gạo và đảm bảo sẽ không xảy ra biến động về giá trong tình hình khô hạn hiện nay. Ngoài ra, tỉnh Long An đang dự trữ 600.000 tấn gạo nên trong trường hợp cần thiết, tỉnh Long An điều phối gạo cho thị trường TP. Xếp hạng PAPI 2015, TP.HCM có 5/6 chỉ số thành phần giảm điểm so với năm 2014: Sự tham gia của người dân ở cấp cơ sở (xếp hạng 57/63 tỉnh, thành); công khai, minh bạch (32/63); trách nhiệm giải trình với người dân (58/63); kiểm soát tham nhũng trong khu vực dịch vụ công (55/63); cung ứng dịch vụ công (7/63). Chỉ duy nhất chỉ số thủ tục hành chính công là không giảm.