'Có cán bộ quá giàu nhưng có người không có nhà để ở'

Ngày 1-2, Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương 7 của Ban Chấp hành Trung ương tổ chức hội nghị tham gia ý kiến vào dự thảo “Đề án tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín ngang tầm nhiệm vụ” tại TP Đà Nẵng dưới sự chủ trì của Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính.

Hội nghị này có sự tham gia của bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh, thành miền Trung-Tây Nguyên.

Theo ông Phạm Minh Chính, hội nghị tập trung thảo luận ba nội dung lớn: Về xây dựng chỉnh đốn Đảng, tình trạng suy thoái một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên, tham nhũng tiêu cực quan liêu, nguy cơ đe dọa tồn vong của Đảng, của chế độ. Cùng đó là vấn đề bộ máy cồng kềnh, nhiều tầng nấc, hoạt động kém hiệu lực, hiệu quả và công tác cán bộ.



Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh: LÊ PHI



Ông Phạm Minh Chính cho hay cán bộ là cái gốc của mọi vấn đề, là then chốt của then chốt và cán bộ phải thích ứng với tình hình mới.



“Hiện nay, chính sách cán bộ có nhiều bất hợp lý, trong đó chính sách nhà ở chủ yếu dựa vào một chủ thể và ngân sách nhà nước dẫn đến tình trạng “chạy” chính sách. Nhiều cán bộ bị kỷ luật cũng vì tiêu cực, sai phạm, tham nhũng chính sách nhà ở. Ngay trong nội bộ một số cơ quan, trong khi có những cán bộ quá giàu, nhiều đất đai, nhà cửa thì vẫn còn nhiều người phải chật vật, chạy đôn chạy đáo để có nhà ở” - ông Chính nói.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương cho rằng trong đề án tới đây của Trung ương tiếp tục đổi mới công tác cán bộ và đội ngũ cán bộ, đội ngũ cán bộ chiến lược và chủ chốt các cấp. Tìm kiếm nhân tài và đột phá về kiểm soát quyền lực, thay thế, bố trí cán bộ.

"Hiện nay việc thay thế cán bộ rất khó, muốn thay cũng phải chờ đến cuối nhiệm kỳ” - ông Phạm Minh Chính nói.

Trong chiều nay, các đại biểu là bí thư các tỉnh, thành phát biểu và thảo luận về đề án của Ban Chấp hành Trung ương.