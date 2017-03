Công an Hà Nội điều tra vụ clip CSGT đánh người

Lãnh đạo phòng cũng đã báo cáo sự việc lên Ban giám đốc Công an TP” - chiều 1-10, Thượng tá Nguyễn Văn Tòng, Phó Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67) TP Hà Nội, thông tin với Pháp Luật TP.HCM.

Thượng tá Tòng cho biết thêm, hiện PC67 tạm không phân công Thượng úy Vũ Việt Đức (CSGT xuất hiện trong clip) tham gia tuần tra kiểm soát nhằm phục vụ cho việc giải trình và làm việc với các cơ quan chức năng.

Cũng trong ngày 1-10, Phòng Cảnh sát Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PC50) đã mời nhóm quản trị của diễn đàn Otofun (nơi clip được đăng tải) lên làm việc. Nội dung buổi làm việc chưa được tiết lộ.

Chiều tối 30-9, trên diễn đàn Otofun lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh đôi co khá gay gắt giữa người vi phạm giao thông và một tổ CSGT. Trong clip, thanh niên này và CSGT đã to tiếng với nhau, đến cuối clip có tiếng hô lớn của người vi phạm giao thông cho rằng “công an đánh dân…”.

Theo tìm hiểu, địa điểm xảy ra sự việc trên ở nút giao thông Giải Phóng - Đại Cồ Việt (Hai Bà Trưng - Hà Nội). Người vi phạm giao thông là anh Nguyễn Giang N. (22 tuổi, quê Ninh Bình), khi lưu thông đến đoạn đường này thì bị tổ công tác CSGT Đội 4 dừng xe kiểm tra vì cho rằng anh N. vượt đèn đỏ. Tuy nhiên, anh N. không đồng tình và cho rằng lúc đó còn chưa đến tín hiệu đèn vàng. Sau khi tranh cãi gay gắt, tổ công tác được cho là đã có những lời lẽ xúc phạm và gọi thêm người hỗ trợ để buộc anh N. phải ký vào biên bản vi phạm.

Được biết chiến sĩ CSGT xuất hiện trong clip trên là Thượng úy Vũ Việt Đức. Theo giải thích của Thượng úy Đức, khi đang làm nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện anh N. đi từ đường Giải Phóng đến ngã tư Đại Cồ Việt, rẽ phải khi đã có đèn đỏ. Thượng úy Đức báo qua bộ đàm cho chiến sĩ Lê Văn Nghiệp để ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính.

Chiến sĩ Lê Văn Nghiệp cho biết sau khi bị yêu cầu dừng xe và nghe giải thích lỗi vi phạm, thanh niên này không đồng ý, yêu cầu tổ công tác phải đưa ra hình ảnh để làm bằng chứng. Khi tổ công tác đưa giấy tờ và phương tiện vào chốt để lập biên bản, anh N. có những lời lẽ hằn học và chủ động quay lại clip.

Lúc này Thượng úy Đức đang ngồi ở phía trong, người vi phạm tiếp tục tiến đến và có những lời lẽ không hay rồi đưa máy điện thoại quay thẳng vào mặt anh Đức. Thượng úy Đức gạt ra, yêu cầu anh N. bỏ máy nhưng anh này đã đút điện thoại vào túi quần, vừa đi vừa hô to công an đánh người.

TUYẾN PHAN