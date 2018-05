Công an TP.HCM sẽ đề nghị phong liệt sĩ với 2 hiệp sĩ hy sinh

Tại buổi họp báo sáng 15-5, Thiếu tướng Phan Anh Minh nhận định sự việc trộm xe đâm chết hai hiệp sĩ là do nhóm hiệp sĩ chưa lường trước được sự nguy hiểm, nên mới xảy ra hậu quả đau lòng. “Đây là bài học lớn. Đương nhiên trong cuộc đấu tranh phải hạn chế tối đa thiệt hại này”, ông nói.



"Hiệp sĩ" Nguyễn Văn Thôi (Trái) và Nguyễn Hoàng Nam đang được Công an TP.HCM tập hợp hồ sơ phong tặng liệt sĩ.

Về việc phong liệt sĩ, tướng Minh cho hay: Công an TP.HCM đồng tình và sẽ tập hợp hồ sơ đề nghị phong liệt sĩ đối với hai hiệp sĩ đã hy sinh. Ngoài ra sẽ có khen thưởng và truy tặng khen thưởng xứng đáng cho nhóm 5 hiệp sĩ gồm 3 người bị thương và 2 người chết.



Về thông tin chê trách, phê phán Công an TP.HCM, cho rằng một công an phường dửng dưng với tin báo của người dân nên vụ án mới xảy ra. “Đây là thông tin không đầy đủ”, ông nói.

Theo tướng Minh, Công an TP.HCM đã kiểm tra. Vụ trộm xảy ra bên phường 3, quận 10, là ranh giới giữa quận 3 và quận 10; còn án mạng xảy ra tại quận 3. Sở dĩ Công an phường 2 và Bảo vệ Dân phố có mặt gần đó là do tình hình phức tạp tại nghĩa trang hồi giáo, vượt quá khả năng giải quyết của địa phương nên Công an quận 3 đã phân công công an các phường hỗ trợ để canh hoạt động mê tín dị đoan, gây mất trật tự tại nghĩa trang giải tỏa.

Sau khi sự việc xảy ra có người dân tới báo rằng thấy dấu máu và tụ tập đông người, nghi có đánh nhau. Cán bộ Công an phường 2 trả lời rằng đang trực chốt, không đến hiện trường nên có cử BVDP chạy đến Công an phường 10, quận 3 thông báo nhưng khi đến thì công an phường này đã biết sự việc và triển khai. Do đó, công an phường đã làm đủ chức trách của mình.

“Không vì đau thương mất mát này để tìm ra tổ chức nào đó để ném đá cho rằng phải chịu trách nhiệm” – Thiếu tướng chia sẻ.