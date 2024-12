Rapper Robber giành quán quân Rap Việt mùa 4 15/12/2024 08:21

Sau gần 3 tháng lên sóng, đêm chung kết của Rap Việt mùa 4 diễn ra với màn tranh tài nảy lửa từ các thí sinh Coolkid, DANMY, MANBO, GILL, 7dnight, Saabirose và Hustlang Robber để tìm ra chủ nhân ngôi vị cao nhất cuộc thi.

Khoảnh khắc đăng quang quán quân của Robber

Những màn kết hợp rung chuyển sân khấu

Theo đó, ngôi vị quán quân được quyết định bởi 60% phiếu bình chọn của khán giả. Theo đông đảo khán giả, đêm chung kết của Rap Việt mùa 4 được cho là dễ thở khi những ứng viên cho ngôi vị quán quân gồm Dangrangto và Queen B đã rút lui vì lý do sức khoẻ.

Dù vậy đêm chung kết Rap Việt mùa 4 vẫn được xem là đầy kịch tính. Các rapper mang đến những tiết mục bùng nổ cùng những màn kết hợp đỉnh cao của thí sinh và huấn luyện.

7dnight kết hợp cùng HLV BigDaddy mang đến phần trình diễn vui nhộn và giai điệu bắt tai mang tên "Kiểu nó phải thế" khuấy động sân khấu đêm chung kết.

Coolkid và giám khảo JustaTee kết hợp trong ca khúc Cu Con như một món quà dành tặng gia đình, truyền tải thông điệp rằng sau tất cả những hành trình dài, đích đến cuối cùng vẫn là nhà.

HLV B Ray cùng GILL và Hustlang Robber cũng đã không khiến khán giả thất vọng và nhún nhảy theo khi đem đến tiết mục Anh trai HipHop.

Tiếp đó, giám khảo Thái VG và thí sinh MANBO (Team Karik) cùng sự hỗ trợ của Lâm Bảo Ngọc đã biến sân khấu Rap Việt 2024 thành một bài tự sự sâu lắng, chạm cảm xúc người xem với tiết mục All my life

Cuối cùng, với tinh thần HipHop trong tiết mục Nói là làm. HLV Karik cùng Mason Nguyễn và DANMY đốt cháy sân khấu chung kết.

Sự kết hợp hoàn hảo giữa Saabirose và HLV Suboi trong tiết mục Săn cũng khiến khán giả đứng ngồi không yên

Khán giả đã được thưởng thức những màn trình diễn đầy sôi động và cảm xúc, đồng thời có cơ hội lựa chọn người chiến thắng.

Quán quân Rap Việt mùa 4 gọi tên Robber

Đến gần 23 giờ tối 14-12, kết quả cuối cùng đã được công bố là Hustlang Robber, từ đội của HLV B Ray, đã trở thành Quán quân Rap Việt mùa 4.

Kết quả này của Rap Việt mùa 4 cũng đánh dấu B Ray là huấn luyện viên đầu tiên ở Rap Việt có cả 2 thí sinh đạt quán quân và á quân trong cùng 1 mùa.

Ngay sau khi kết quả được công bố, các rapper đã ôm chầm lấy Robber, chia sẻ khoảnh khắc đáng nhớ nhất với người anh em thân thiết.

Dàn Anh trai say hi cũng có mặt tại đêm chung kết vỗ tay nồng nhiệt, cổ vũ cho chiến thắng thuyết phục thuộc về rapper Robber. Kết quả này được dân mạng hưởng ứng so với những tranh cãi trước đó.

Để vinh danh các rapper đã nỗ lực và cống hiến trong suốt hành trình vừa qua, Rap Việt 2024 trao tặng 2 giải thưởng phụ dành cho các thí sinh có sản phẩm nhận được nhiều sự yêu thích của đông đảo khán giả trên các nền tảng.

Theo đó, rapper trình diễn ấn tượng nhất gọi tên nữ rapper cực chiến DANMY với thần thái biểu diễn chuẩn ngôi sao khiến ai ai cũng ấn tượng qua mỗi phần trình diễn

Hạng mục Bản rap hot nhất gọi tên Nhật Hoàng với phần thi Anh đã làm gì đâu đạt Top 1 YouTube Music Trending với lượt stream khủng.

Rapper được yêu thích nhất các vòng đấu và rapper có số lượt bình chọn cộng dồn các tuần cao nhất trong mỗi vòng đối đầu cũng như Vòng bứt phá gọi tên MANBO và CoolKid.

Bên cạnh đó, tập 15 Rap Việt 2024 xác lập kỉ lục CCU cao nhất trong các chương trình giải trí truyền hình năm 2024 với hơn 600 nghìn lượt xem đồng thời trên 2 nền tảng VieON và YouTube.