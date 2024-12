Khai mạc Liên hoan âm nhạc quốc tế Hò Dô 2024: Hàng ngàn khán giả đội mưa xem các nghệ sĩ biểu diễn 14/12/2024 07:10

Tối 13-12, Liên hoan âm nhạc quốc tế TP.HCM lần 4 - Hò Dô 2024 đã chính thức khai mạc tại đại lộ Lê Lợi (TP.HCM).

Chương trình âm nhạc do Ban tổ chức (BTC) kỷ niệm các ngày Lễ lớn TP.HCM, Trung tâm Ca nhạc nhẹ TPHCM phối hợp cùng các đơn vị tổ chức.

Hàng ngàn khán giả đội mưa xem chương trình

Dù cơn mưa lớn kéo dài thế nhưng khán giả đã đến chờ từ sớm để có thể thưởng thức bữa tiệc âm nhạc cũng như gặp được thần tượng của mình. Cơn mưa lớn đã khiến chương trình bắt đầu muộn hơn 30 phút so với dự kiến.

Kỳ vọng trở thành sự kiện văn hoá thường niên hấp dẫn

Phát biểu khai mạc, bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết qua 4 lần tổ chức, Liên hoan âm nhạc quốc tế Hò Dô đã trở thành một hoạt động nghệ thuật tiêu biểu, dần xây dựng nên thương hiệu đặc sắc của TP.HCM.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM

"Tại Liên hoan âm nhạc quốc tế Hò Dô, chúng tôi không chỉ mang âm nhạc đến cộng đồng, mà còn mong muốn góp phần kiến tạo nên một không gian sáng tạo, là nơi gặp gỡ của bạn bè thế giới để cùng giới thiệu những giá trị đặc sắc của bản sắc văn hóa quốc gia.

Có thể nói Liên hoan âm nhạc quốc tế Hò Dô đã tạo nên những giá trị khác biệt, là lễ hội quốc tế mang tính cộng đồng, có phong cách âm nhạc đặc trưng, tiếp cận với xu thế âm nhạc hiện đại để không ngừng đổi mới góp phần khẳng định các định hướng chiến lược trong xây dựng và phát triển các ngành công nghiệp văn hóa tại TP.HCM" – bà Thúy cho hay.

Bên cạnh đó, bà Trần Thị Diệu Thúy cũng thông tin Liên hoan âm nhạc quốc tế TP.HCM lần thứ 4 - Hò Dô 2024 còn lan tỏa thông điệp mạnh mẽ về sự phát triển bền vững và bảo vệ môi trường.

"Chiến dịch 'Một triệu cây xanh vì biển đảo Tổ quốc, vì quê hương Việt Nam xanh' được lồng ghép đã thể hiện cam kết của thành phố trong việc xây dựng một cộng đồng sống xanh, văn minh và trách nhiệm; đồng thời thể hiện tình yêu với biển đảo quê hương thông qua hành động cụ thể nhằm góp phần phủ xanh những vùng đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Tôi kỳ vọng Liên hoan âm nhạc quốc tế Hò Dô sẽ trở thành một sự kiện văn hóa thường niên hấp dẫn và đầy sức lan tỏa, góp phần tích cực vào phát triển du lịch và kinh tế, xã hội Thành phố" – bà Thúy nhấn mạnh.

Hàng ngàn khán giả đội mưa quẫy cùng thần tượng

Ngay sau khi lễ khai mạc kết thúc, dưới cơn mưa dai dẳng hàng ngàn khán giả vẫn đội mưa cùng các nghệ sĩ thưởng thức bữa tiệc âm nhạc đã mắt đã tai từ Đông sang Tây.

Theo đó, mở màn cho đêm nhạc, là tiết mục Giai điệu Việt Nam mình với sự kết hợp giữa nhạc cụ dân tộc cùng nhạc cổ điển.

Các nghệ sĩ cháy hết mình dưới mưa

Với sự điều phối của nhạc trưởng Trần Nhật Minh, sự phối hợp giữa nhạc cụ dân tộc cùng những âm thanh hiện đại khiến cho khán giả không ngừng nhún nhảy theo.

Đồng thời, khán giả cũng được thưởng thức những điệu lý câu hò Nam Bộ như Lý kép chài, Liên khúc Nam Bộ, Lý ngựa ô Nam Bộ.

Đặc biệt năm nay, nhạc sĩ Huy Tuấn, Giám đốc âm nhạc còn khiến khán giả bất ngờ khi đưa xẩm lên sân khấu kết hợp nhạc cụ dân tộc như đàn bầu, sáo, đàn nhị cùng dàn nhạc cổ điển qua tiết mục Xẩm chợ Đồng Xuân và Ngãi mẹ sinh thành.

Tham dự Lễ hội âm nhạc quốc tế Hò Dô 2024, Thịnh Suy cùng cây đàn guitar và ca từ chân đã chinh phục được khán giả khiến không gian lặng đi trong sự say đắm qua các ca khúc Chuyện rằng, Thanh, Chết trong em, Một đêm say…

Thịnh Suy tại đêm nhạc

Chia sẻ tại chương trình, Thịnh Suy bày tỏ hạnh phúc khi được đứng hát và được hàng ngàn khán giả hát theo.

"Không có nhiều dịp để gặp gỡ đông người như vậy do đó việc biểu diễn tại đây là điều rất ý nghĩa trong việc làm nhạc cũng như tiếp tục trên con đường nghệ thuật của mình" – Thịnh Suy chia sẻ.

Bên cạnh những nghệ sĩ, tiết mục hoà tấu mang đậm hương vị Việt khán giả cũng được thưởng thức những nhạc cụ cùng phần thể hiện của các nghệ sĩ phương Tây đến từ band nhạc Osoko và N’FAMADY.

Càng về khuya cơn mưa dai dẳng đôi lúc nặng hạt thế nhưng khán giả vẫn cố gắng ở lại đội mưa để gặp được Hieuthuhai và Henry Lau.

Không khiến khán giả thất vọng, ngay từ lúc xuất hiện, Hieuthuhai khiến cả ngàn khán giả hò hét, gọi tên.

Bên cạnh những màn giao lưu đốn tim khán giả nam rapper cũng đem đến loạt ca khúc quen thuộc như Xoay một vòng, Ngủ một mình hay Gặp em dưới ánh trăng. Khán giả như một dàn đồng ca hoà cùng từng lời với nam rapper.

"Đây là lần đầu tiên tôi đến với Hò Dô. Rất nhiều lần tôi đi trên con đường này và được thấy sân khấu Hò Dô nhưng đến hôm nay mới được diễn ở đây và thấy khán giả của Hò Dô quá là dễ thương. Tuyệt với quá mọi người ơi" – Hieuthuhai bày tỏ.

Cũng tại chương trình, cùng MC Hieuthuhai kêu gọi khán giả ủng hộ Chiến dịch “Một triệu cây xanh vì biển đảo Tổ quốc, vì quê hương Việt Nam xanh”.

Khép lại đêm khai mạc cũng là phần được khán giả trông đợi nhiều nhất đó là sự xuất hiện của Henry Lau, "thần đồng nhạc cụ" cũng là thành viên của nhóm Super Junior – M (hoạt động chủ yếu tại Trung Quốc).

Ngay từ lúc xuất hiện, Henry Lau khiến khán giả hò hét khi cho thấy tài năng chơi violon của mình sau đó là loạt nhạc cụ khác như piano, đàn guitar,…

Henry Lau với ca khúc Trap

Nam ca sĩ cũng đem đến 9 tiết mục như Trap, Just’s Be me, Its you, Hands up, Summer Sky, Monster… để khép lại bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn của đêm khai mạc Hò Dô 2024.

Dù cơn mưa khuya dai dẳng thậm chí đã sang ngày mới đại lộ Lê Lợi vẫn chật cứng khán giả và khán giả trẻ vẫn cố nán lại để được giao lưu lâu hơn chút nữa với thần tượng của mình…