Chị đẹp đạp gió 2024: Ngọc Ánh, Thuý Hiền, Đồng Ánh Quỳnh, Ái Phương bị loại 15/12/2024 08:18

Vòng công diễn 3 của Chị đẹp đạp gió 2024 được tiếp tục với 3 sân khấu còn lại của 3 đội Maitinhvi, Tóc Tiên và Châu Tuyết Vân.

Phương Thanh, Châu Tuyết Vân vượt khó với nhảy

Theo đó, trận đấu cuối cùng công diễn 3 gây phấn khích với sân khấu dance Cầu duyên của đội trưởng Maitinhvi.

Maitinhvi đã cùng Bùi Lan Hương, Thảo Trang, Đồng Ánh Quỳnh, Hậu Hoàng và MisThy đưa khán giả bước vào không khí lễ hội cùng "Cầu duyên" với sân khấu, trang phục, âm nhạc mang âm hưởng dân gian Việt Nam.

Hàng loạt động tác bưng bê chuyên nghiệp liên tục được thực hiện khiến khán giả hò reo không ngớt. Thế nhưng Cầu duyên với sự dẫn dắt của Đội trưởng Maitinhvi mang về 2730 điểm Hoa sóng khiến cho các chị đẹp bất ngờ với điểm số thấp.

Ở sân khấu Performance với mashup Mùa đông - Chuyện của mùa đông của Đội trưởng Tóc Tiên cũng đem đến nhiều cảm xúc lắng đọng.

Diễn xuất của 5 chị đẹp lấy nước mắt người xem. Tuimi chứng minh danh xưng “chiến thần X-part” khi tiếp tục đảm nhận viết thêm cho bản mashup này. Cuối cùng, nhóm nhận về 3090 điểm Hoa sóng.

Khép lại công diễn 3 của Chị đẹp đạp gió 2024 là sân khấu dance Đi về nhà của đội trưởng Châu Tuyết Vân.

Đội trưởng Châu Tuyết Vân với Ái Phương, Ngọc Ánh, Phương Thanh và Thuý Hiền cùng khán giả tận hưởng hành trình Đi về nhà.

Các chị đẹp gây ấn tượng khi thể hiện vũ đạo cùng với đạo cụ là vali.

Hàng loạt động tác bưng bê được thể hiện khiến khán giả bất ngờ với sự mạo hiểm.

Với câu chuyện và thông điệp gần gũi, Đi về nhà của đội trưởng Châu Tuyết Vân nhận được 2700 điểm Hoa sóng.

Trận đấu tổng lực khép lại với hạng 1 thuộc về đội Tóc Tiên (3090 điểm Hoa sóng), Đội Thiều Bảo Trâm hạng 2 (3040 điểm Hoa sóng), hạng 3 đội Kiều Anh (2790 điểm Hoa sóng), hạng 4 Đội Maitinhvi (2730 điểm Hoa sóng) và hạng 5 Đội Châu Tuyết Vân (2700 điểm Hoa sóng).

Đội của Tóc Tiên và Thiều Bảo Trâm giành được 3 vị trí an toàn cho mỗi đội khi có điểm Hoa sóng cao nhất và nhì Trận đấu tổng lực.

4 chị đẹp bị loại, tiếc nuối cho Ái Phương

Kết thúc Công diễn 3, các chị đẹp hồi hộp đón nhận kết quả. Mọi người đều bất ngờ trước việc có đến 4 chị đẹp phải dừng chân sau công diễn này.

Trong Trận đấu trợ giúp, Mỹ Linh cùng Tôi không còn viết tình ca chiến thắng với 1860 điểm Hoa sóng. Phố Hoa của Thu Phương nhận được 1640 điểm Hoa sóng.

Với chiến thắng này, Đội Châu Tuyết Vân, Tóc Tiên và Thiều Bảo Trâm mang về 2 vị trí an toàn cho đội của mình.

Tổng kết sau 2 trận đấu của Chị đẹp đạp gió 2024, đội Tóc Tiên và Thiều Bảo Trâm có 5 vị trí an toàn, Đội Châu Tuyết Vân có 2 vị trí an toàn, Đội Kiều Anh và Maitinhvi không có vị trí an toàn.

Khoảnh khắc chia tay của các chị đẹp Thúy Hiền, Ái Phương và Ngọc Ánh

Cuối cùng chị đẹp Ngọc Ánh, Thuý Hiền, Đồng Ánh Quỳnh, Ái Phương đã chính thức dừng chân. Trong đó, chị đẹp Ái Phương gây tiếc nuối bởi sự cống hiến cũng như toả sáng của mình.