Cục A03 và Đoàn Luật sư Hà Nội tuyên truyền pháp luật tại xã biên giới Tây Bắc

Ngày 14-12, Hội phụ nữ Cục An ninh chính trị nội bộ (A03) và Đoàn Luật sư TP Hà Nội phối hợp cùng UBND huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên, tổ chức chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại xã Ma Thì Hồ, một xã biên giới nghèo của huyện.

Toàn cảnh Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, sáng ngày 14-12. Ảnh; VỮNG NGUYỄN

Đây là chương trình nằm trong Kế hoạch phát động phong trào thi đua đặc biệt của Bộ Công an chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống Công an nhân dân (19-8-1945 – 19-8-2025), 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2005 – 19-8-2025) và kế hoạch công tác trọng tâm của Ban Phụ nữ Công an nhân dân năm 2025.

Đông đảo người dân xã Ma Thì Hồ đã đến tham gia chương trình, lắng nghe những nội dung tuyên truyền và đặt câu hỏi với các luật sư.

Theo đó, các vấn đề mà người dân vùng biên cương hay gặp phải và có nguy cơ cao vi phạm các quy định của pháp luật như tảo hôn, hôn nhân cận huyết, phòng chống buôn bán người, bạo lực gia đình, sinh con nhiều, ly hôn, thách cưới, qua lại biên giới trái phép... đã được đưa ra tuyên truyền.

Những câu hỏi tưởng chừng như ai cũng có thể lý giải thì với những phụ nữ nơi miền biên viễn xã Ma Thì Hồ lại rất mơ hồ.

Luật sư trả lời câu hỏi: Vợ đánh chồng có được gọi là bạo lực gia đình hay không?. Video: VỮNG NGUYỄN

Chẳng hạn, tình huống chồng đánh đập vợ thì gọi là bạo lực gia đình, vậy ngược lại vợ đánh chồng có được gọi là bạo lực gia đình hay không (?).

Hay, chồng tôi đi nghĩa vụ quân sự, tôi nhớ chồng quá và nhà thì cần có người đi làm nương rẫy thì tôi có được đi lên đơn vị nơi chồng đóng quân để "đòi" chồng về hay không (?)

Luật sư trả lời câu hỏi: Nhà có một con trai 18 tuổi, bố mẹ già yếu cần người chăm sóc, vậy có phải đi nghĩa vụ quân sự không?. Video: VỮNG NGUYỄN

Hoặc trâu bò nhà tôi đi sang bên kia biên giới kiếm cỏ ăn, tôi sang đó tìm lùa về thì có bị coi là vượt biên trái phép không (?)...

Tất cả các tình huống câu hỏi của người dân đều đã được các luật sư giải thích cụ thể trên cơ sở các quy định của pháp luật và phong tục địa phương.

Sau chương trình tư vấn pháp luật, đoàn công tác đã trao 10 phần quà cho 10 chị em có hoàn cảnh khó khăn với giá trị 10 triệu đồng; nhận đỡ đầu cho bốn cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong năm 2025 với mức 12 triệu đồng/cháu; tặng 65 phần quà cho nhân dân với tổng giá trị gần 10 triệu đồng.

Ông Mùa A Dơ, Chủ tịch UBND xã Ma Thì Hồ. Ảnh: VỮNG NGUYỄN

Theo ông Mùa A Dơ, Chủ tịch UBND xã Ma Thì Hồ, trên địa bàn xã có ba dân tộc cùng sinh sống, trong đó dân tộc Mông chiếm 98%, còn lại là dân tộc Thái và Kinh.

Đây cũng là xã biên giới của huyện Mường Chà với hơn 4 km đường biên giáp nước bạn Lào; điều kiện dân trí thấp, nương rẫy không phì nhiêu nên số hộ nghèo vẫn còn tới hơn 52%; có bản còn chưa có đường ô tô đi lại, có khu vực vẫn còn ba không (không điện, không nước sạch, không sóng điện thoại); 8/12 bản bị ảnh hưởng bởi các hoạt động tôn giáo (tà giáo)…

Do đó, chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” do Cục A03 và Đoàn Luật sư Hà Nội tổ chức tại xã Ma Thì Hồ là rất ý nghĩa, giúp người dân nơi đây hiểu rõ các quy định của pháp luật để tránh vi phạm. Các phần quà của đoàn công tác đã động viên kịp thời bà con có hoàn cảnh khó khăn thêm chút ấm lòng khi chuẩn bị đón mùa xuân mới.

Theo đại diện đoàn công tác Cục A03 và Đoàn Luật sư TP Hà Nội, thời gian tới hai đơn vị sẽ tiếp tục chung tay thực hiện các chương trình mới hướng về biên cương, mang ánh sáng pháp luật cũng như những món quà nhân ái đến với các hoàn cảnh khó khăn.

Một số hình ảnh trong chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại xã Ma Thì Hồ, ngày 14-12.

Luật sư Nguyễn Đinh Hương, Chủ tịch Hội phụ nữ Đoàn Luật sư TP Hà Nội, tham gia tư vấn pháp lý cho người dân trong Chương trình. Ảnh: VỮNG NGUYỄN

Người dân chăm chú nghe tư vấn, giải thích các quy định pháp luật. Ảnh: VỮNG NGUYỄN

Cả gia đình cùng đi nghe tư vấn pháp luật. Ảnh: VỮNG NGUYỄN

Luật sư tâm sự cùng một người mẹ trẻ (sinh năm 2007). Ảnh: VỮNG NGUYỄN

Đại diện Cục A03 trao tặng quà hỗ trợ, nuôi dưỡng đỡ đầu cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: VỮNG NGUYỄN