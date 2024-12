Đèo Khánh Lê sạt lở: CSGT Lâm Đồng dầm mưa phân luồng 15/12/2024 11:39

(PLO)- Ngay khi nhận tin đèo Khánh Lê bị sạt, CSGT tỉnh Lâm Đồng đã triển khai lực lượng chốt chặn, phân luồng để đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện.

Sáng 15-12, trao đổi với PLO, thượng tá Nguyễn Văn Tiếp, Trưởng phòng CSGT - Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết ngay khi nhận tin đèo Khánh Lê, địa phận tỉnh Khánh Hòa bị sạt lở, Phòng CSGT, Công an Lâm Đồng đã khẩn trương triển khai lực lượng chốt chặn trên Quốc lộ 27C để phối hợp với Công an Khánh Hoà điều tiết giao thông, phân luồng hướng dẫn các phương tiện tạm thời không đi qua khu vực đèo Khánh Lê tới khi cơ quan chức năng xử lý xong sự cố và có thông báo mới.



Ngay từ sáng sớm, công an tỉnh Lâm Đồng đã triển khai lực lượng tiếp cận khu vực sạt lở để làm nhiệm vụ

Thông tin về vụ sạt lở ban đầu là do mưa lớn khiến chân đất bị mềm nên từ 7 giờ đến hơn 9 giờ ngày 14-12 trên đèo Khánh Lê đã xảy ra 3 điểm bị sạt lở tại Km 42; Km 54 và Km 59 thuộc Quốc lộ 27C địa phận tỉnh Khánh Hoà.

Cũng trong sáng 15-12, Công an tỉnh Lâm Đồng và 10 Công an huyện, thành phố đã đồng loạt tổ chức Lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Đại tá Trương Minh Đương - Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng phát lệnh ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

Theo lãnh đạo công an tỉnh Lâm Đồng, trong đợt ra quân lần này, công an tỉnh Lâm Đồng và công an các địa phương sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện, đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT Festival Hoa Đà Lạt lần thứ X – năm 2024, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Ất Tỵ các hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội lớn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Phát biểu và phát lệnh ra quân, Đại tá Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, từ nay đến Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 là thời điểm diễn ra nhiều sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội quan trọng của cả nước nói chung và Lâm Đồng nói riêng, đặc biệt là Festival Hoa Đà Lạt lần thứ X – năm 2024, lễ Noel, Tết Dương lịch, Tết Nguyên Đán và các lễ hội đầu xuân 2025 và mùa vụ cà phê niên vụ 2024 - 2025.

Theo quy luật tự nhiên, thời gian này là cao điểm của các các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, làm cho tình hình ANTT trên địa bàn tiềm ẩn nhiều thách thức và phát sinh và gia tăng các loại tội phạm, VPPL trên địa bàn, đặc biệt là tội phạm xâm phạm nhân thân, xâm phạm sở hữu như: lừa đảo, trộm cắp tài sản, tội phạm và tệ nạn ma túy, cờ bạc, kinh tế, môi trường; tình hình TTATGT, cháy nổ sẽ tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, đáng quan tâm.

Công an huyện Lâm Hà ra quân

“Xác định đây là một đợt cao điểm có ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm an ninh, an toàn cho nhân dân, du khách tham dự Festival, vui Xuân, đón Tết trong bình yên, tạo tiền đề thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được đảng và nhà nước giao phó” Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng nói thêm.



Thời gian qua, Công an tỉnh cũng đã tham mưu BCĐ 138 tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các Sở, ban, ngành, địa phương triển khai các biện pháp phòng ngừa xã hội, phối hợp tạo điều kiện, ủng hộ lực lượng Công an trong đợt cao điểm.

Công an TP Đà Lạt ra quân

Đại tá Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, công an huyện, thành phố huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tổ chức đồng loạt ra quân tấn công trấn áp quyết liệt, mạnh mẽ các loại tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự theo phương án, kế hoạch đã đề ra, bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội dịp cuối năm phục vụ nhân dân vui xuân, đón tết an toàn, bình yên.

Công an TP Bảo Lộc ra quân

Tại lễ ra quân, bà Phạm Thị Phúc - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng đề nghị công an tỉnh tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo toàn diện, kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tham mưu huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia phòng ngừa, tấn công, trấn áp các loại tội phạm.

Đồng thời yêu cầu các sở, ban, ngành là thành viên BCĐ 138 tỉnh, BCĐ 138 các địa phương căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao chủ động chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp chặt chẽ, hiệp đồng tác chiến hiệu quả với lực lượng Công an trong công tác phòng, chống tội phạm đảm bảo ANTT tại địa phương.

Lãnh đạo UBND tỉnh giao lực lượng công an toàn tỉnh phát huy vai trò nòng cốt, triển khai đồng bộ các biện pháp tập trung nắm chắc tình hình, chủ động từ sớm, từ xa, đảm bảo an ninh chủ động, tuyệt đối không để xảy ra đột xuất, bất ngờ trong mọi tình huống; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại địa phương.

Sau khi phát lệnh ra quân, hơn 2.000 lượt cán bộ chiến sĩ cùng hàng trăm lượt phương tiện thuộc các lực lượng thuộc công an toàn tỉnh đã ra quân biểu dương lực lượng, tạo khí thế và sự lan tỏa mạnh mẽ cho cuộc ra quân tấn công trấn áp tội phạm tại địa phương.