Công trình tiền tỉ ‘chống đen răng’ phải bỏ hoang

Do nguồn nước ngầm các giếng ở xóm Gò Mía thuộc thôn Cẩm Thạch bị nhiễm fluor nặng nên hầu hết người dân ở đây đều bị đen răng. Năm 2009, một công trình cấp nước được xây dựng với kinh phí gần 3,5 tỉ đồng theo phương thức Nhà nước và nhân dân cùng làm nhằm cấp nước sinh hoạt cho 63 hộ dân xóm Gò Mía. Công trình gồm hệ thống đường ống dài 7 km, dẫn nước mua từ Nhà máy nước Phú Hòa qua địa hình đồi dốc về bán lại cho các hộ dân. Sau gần hai năm hoạt động, công trình bỏ hoang đến nay.

“Công trình này do HTX Nông nghiệp Hòa Định Tây quản lý, kinh doanh bằng việc mua nước từ Nhà máy nước Phú Hòa rồi bán lại cho các hộ dân. Tuy nhiên, trong thời gian hoạt động, hệ thống bị rò rỉ, nước thất thoát quá nhiều nên giá bán nước cho dân đến 8.000 đồng/m3. Nhiều trường hợp do lỗi thiết bị, đồng hồ chạy loạn xạ nên người dân phải trả quá nhiều tiền. Do đó người dân không sử dụng nữa, HTX kinh doanh bị thua lỗ nên cũng dừng lại. Đến nay HTX vẫn còn nợ tiền nước của nhà máy” - ông Hổ cho hay.

Ông Nguyễn Minh Hoàng, Bí thư chi bộ thôn Cẩm Thạch, cho hay chính ông có lúc phải trả tiền nước đến 9 triệu đồng/tháng. “Nước tuần có tuần không, đồng hồ thì chạy loạn xạ, dân bức xúc lắm. Người dân đành phải trở lại sử dụng nước giếng và chấp nhận đen răng” - ông Hoàng nói.

Theo phản ánh của người dân xóm Gò Mía, trước đây mỗi hộ phải đóng 1-4 triệu đồng để đưa nước vào nhà, lắp đồng hồ. Thế nhưng giờ đây hầu hết các gia đình phải tháo toàn bộ đường ống, đồng hồ do không còn tác dụng. Nhiều gia đình phải bỏ ra hàng chục triệu đồng khoan giếng khác nằm ở xa nhà nhưng tình trạng hư răng vẫn tiếp tục xảy ra.

Ông Hổ cho biết thêm, khi huyện Phú Hòa vận động người dân bỏ tiền sửa chữa đường ống, lắp mới đồng hồ thì họ không đồng ý. Ngoài ra, do HTX Hòa Định Tây còn nợ tiền nước nên Nhà máy nước Phú Hòa không chịu mở nước. Do đó đến nay công trình tiền tỉ trên vẫn đang hoang phế.

TẤN LỘC