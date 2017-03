Công ty Cảng Vũng Rô tuồn vốn cho công ty sân sau

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên vừa làm rõ những sai phạm tại Công ty TNHH MTV Cảng Vũng Rô (thuộc sở hữu UBND tỉnh Phú Yên). Theo đó, sai phạm lớn nhất là ông Nguyễn Minh, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cảng Vũng Rô, đã tuồn vốn của Nhà nước cho công ty sân sau.

Theo công an, trong quá trình điều hành Công ty Cảng Vũng Rô, ông Minh đã thành lập Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Đại Lộc (địa chỉ tại KCN Đồng An, thị xã Thuận An, Bình Dương). Để che mắt, ông Minh nhờ một người cháu và chồng bà Nguyễn Vũ Thùy Trang (thủ quỹ Công ty Cảng Vũng Rô - Chi nhánh TP.HCM) đứng tên góp vốn thành lập Công ty Đại Lộc, mỗi người góp 200 triệu đồng. Tuy nhiên, trên thực tế hai người này không hề góp vốn mà do Minh nhờ đứng tên.

Sau khi thành lập công ty sân sau, với sự thông đồng, tiếp sức của phó giám đốc, kế toán trưởng, phụ trách kế toán, thủ quỹ Công ty Cảng Vũng Rô, ông Minh đã tuồn vốn của Nhà nước cho Công ty Đại Lộc thông qua các hợp đồng mua bán vải sợi với nhiều điều khoản có lợi cho Công ty Đại Lộc… Để tiếp vốn, ông Minh đã thế chấp toàn bộ tài sản của Công ty Cảng Vũng Rô vay 107,6 tỉ đồng rồi giao hết cho Công ty Đại Lộc dù Đại Lộc đang nợ hàng chục tỉ đồng mà không hề chiết khấu. Công an xác định Công ty Đại Lộc còn nợ Công ty Cảng Vũng Rô 50 tỉ đồng nhưng đã ngừng hoạt động, không còn khả năng trả nợ. Để che giấu khoản nợ này, ông Minh cùng các đồng phạm của hai công ty này ký các hợp đồng thế chấp tài sản, hàng hóa, máy móc không còn trên thực tế, không còn giá trị, sử dụng chứng thư không có giá trị, hợp đồng không có chứng thực…

Công an tỉnh Phú Yên đã đề nghị VKS tỉnh truy tố các bị can về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo khoản 3 Điều 281 Bộ luật Hình sự (có mức án từ 10 đến 15 năm tù).

TẤN LỘC