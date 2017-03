Cứu sống bảy ngư dân bị chìm tàu trên biển

Những ngày này do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, biển động mạnh khiến tàu của các ngư dân xã Diễn Bích (huyện Diễn Châu, Nghệ An) đang phải neo đậu trên cửa lạch, cửa sông. Ảnh: ĐẮC LAM

Khoảng 1g sáng 13-6, con tàu mang số hiệu NA-2282-TS do ông Trần Văn Vinh cùng ba ngư dân xã Diễn Bích đang trên đường chạy vào bờ cách lạch Vạn (huyện Diễn Châu) khoảng 7 hải lý thì trúng biển động, sóng lớn đánh chìm tàu. Ông Vinh cùng ba ngư dân phải bơi lênh đênh trên biển.

Rất may, các ngư dân trên con tàu đánh cá mang số hiệu NA-2675-TS do ông Phạm Văn Tuân làm chủ, đã phát hiện và quay lại vớt cứu được ông Vinh cùng ba ngư dân trong tình trạng đói, rét, bơi kiệt sức.

Ông Nghĩa cho biết thêm, trong ngày 14-6, do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, biển động mạnh, sóng lớn nên công tác tìm và trục vớt con tàu NA-2282-TS đang gặp khó khăn.

Cũng trong sáng 13-6, con tàu đánh cá, câu mực mang số hiệu NA-1166 TS do ông Nguyễn Hồng Dương (trú xóm Thành Vinh 1, xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc) bị sóng đánh chìm trên vùng biển Nghệ An. Rất may, ông Dương cùng hai ngư dân trên tàu may mắn được tàu câu mực gần đó phát hiện và đến cứu sống cả ba người.

ĐẮC LAM