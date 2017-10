Đã sửa xong 8 tàu vỏ thép ở Bình Định

Trong đó, có bảy chiếc do Công ty TNHH MTV Nam Triệu (Bộ Công an) đóng và sửa chữa, chiếc còn lại do Công ty TNHH Đại Nguyên Dương (Nam Định) đóng. “Bảy chiếc sửa xong đã được hạ thủy, chạy thử đều ổn. Hiện nay, bà con ngư dân đang chuẩn bị đi đánh bắt trở lại sau nhiều tháng phải nằm bờ chờ sửa chữa. Bà con chờ thời tiết thuận lợi, định ngày tốt là xuất bến ra khơi” - vị lãnh đạo Sở NN&PTNT thông tin.



Cũng theo Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định, trong 12 tàu đang sửa chữa, có tám tàu do Công ty TNHH MTV Nam Triệu đóng, còn lại của Công ty TNHH Đại Nguyên Dương. Để đảm bảo tiến độ, điều kiện sửa chữa theo yêu cầu của ngư dân, Công ty TNHH MTV Nam Triệu đưa bốn tàu vào Cam Ranh (Khánh Hòa) sửa chữa, còn lại sửa chữa tại Xí nghiệp đóng tàu Tam Quan (huyện Hoài Nhơn, Bình Định).

Cùng ngày, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Hà Ngọc Tân, Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ, cho biết chính quyền địa phương đã thống kê, xác định thiệt hại của các ngư dân chủ tàu trong thời gian tàu phải nằm bờ để buộc các công ty đóng tàu bồi thường.