QL bị chặn khiến hàng trăm xe tải chở gỗ dăm cùng nhiều xe tải khác bị kẹt cứng nối dài gây ách tắc nhiều giờ.



Trước tình hình trên, lãnh đạo huyện Bình Sơn đã đến tiếp xúc với người dân nhằm ổn định tình hình. Tại buổi tiếp xúc, đa số người dân đều rất bức xúc vì QL24C năm nào cũng xảy ra tai nạn giao thông do xe chở gỗ dăm gây ra, nạn nhân chủ yếu là học sinh. Nguyên nhân là do các xe tải chở quá tải, phóng nhanh, vượt ẩu... Trước những bức xúc của người dân, ông Lê Văn Bách, Phó Trưởng Công an huyện Bình Sơn, đã hứa với người dân sẽ triển khai lực lượng, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các tài xế vi phạm… Sau đó người dân đã chấp nhận tháo barie.

Trước đó, tối 25-8, một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên QL24C khiến sáu người thương vong.