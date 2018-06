Dân thích thú khi nhận tin nhắn từ chính quyền

Tại quận Bình Thạnh (TP.HCM), từ tháng 11-2017 đến nay, công an 20 phường đã tạo lập gần 450 nhóm trên Facebook, Zalo với gần 5.300 người tham gia. Trên các nhóm này sẽ cập nhật thông tin về hình ảnh, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm cùng với biện pháp phòng ngừa để người dân tự ý thức bảo vệ bản thân và an ninh ở khu vực mình sinh sống như cướp giật, trộm cắp, lừa đảo. Các nội dung tuyên truyền được soạn thảo cẩn thận, dễ hiểu gửi vào nhóm để người dân dễ đọc, dễ lưu lại. Đặc biệt, thông qua các nhóm này nhiều đối tượng trộm cắp đã bị phát hiện, bắt giữ. Mới đây Công an quận Bình Thạnh đã đề xuất khen thưởng 18 quần chúng nhân dân, 12 bảo vệ dân phố, ba dân phòng và hai dân quân đã xuất sắc tham gia phát hiện và bắt giữ tội phạm thông qua các nhóm này.