Đang vây bắt cá sấu sổng chuồng bơi trên sông Xoài Rạp

Con cá sấu xổng chuồng bơi trên sông Xoài Rạp (Ảnh do công an huyện Cần Giuộc cung cấp) Trưa 19-4, Thượng tá Phạm Thanh Tâm, Trưởng Công an huyện Cần Giuộc (Long An), thông tin sau hai ngày vây bắt con cá sấu trên trên sông Xoài Rạp, đoạn ở gần cảng Tân Tập (xã Tân Tập) vẫn chưa sa lưới.



Theo ông Nguyễn Anh Dũng, Chủ tịch UBND huyện Cần Giuộc (Long An), con cá sấu sổng chuồng nặng khoảng 40 kg chứ không phải thuộc loại quá khủng như nhiều thông tin trước đó.

Nhiều khả năng con cá sấu này từ nơi khác đến vì địa phương không có trang trại nuôi cá sấu. Sau khi xảy ra vụ việc, huyện đã chỉ đạo các xã phát loa thông báo người dân không đánh bắt, tắm giặt khu vực nói trên.“Sau khi xin phép các bàn ngành, phương án tiếp theo hôm nay là dùng lưới chuyên dụng vây bắt cá sấu chứ không bắn chết như dự kiến trước đó” - ông Dũng nói.

Trước đó, ngày 18-4, người dân sống gần cảng Tân Tập (xã Tân Tập) phát hiện trên sông Xoài Rạp có cá sấu trồi lên mặt nước nhiều lần nên báo chính quyền địa phương. Sau đó, lực lượng công an huyện, Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Thủy sản Long An cũng vào cuộc dùng lưới, ghe cào cá vây bắt con cá sấu nói trên nhưng do lòng sông quá rộng nên đến nay vẫn chưa bắt được.