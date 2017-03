Đề nghị truy tố Phó công an TP. Tuy Hòa

Theo LS Võ An Đôn, đại diện gia đình bị hại, trong vụ án này, ông Hoàn phải là người chịu trách nhiệm cao nhất. Chính ông Hoàn đã chỉ đạo việc bắt giữ trái pháp luật, chỉ mời lên làm việc nhưng lại dùng còng tay, bắt người lúc 3 giờ sáng rồi áp giải lên công an TP, đánh đập. Dù các công an viên cho là vì nóng vội muốn kết thúc chuyên án, trong khi anh Kiều ngoan cố không khai nên mới dùng nhục hình, song lại hoàn toàn không ghi biên bản lấy lời khai trong suốt quá trình hỏi cung.



Luật sư Võ An Đôn

Ông Hoàn biết việc cấp dưới dùng nhục hình đối với anh Kiều nhưng không can ngăn. Ông lại cho rằng không hề nghe thấy tiếng kêu la gì của nạn nhân, điều này hoàn toàn khác hẳn với lời khai của các nhân chứng khác. Khi tòa án tỉnh Phú Yên mở phiên xét xử và triệu tập ông Hoàn đến tòa với tư cách là nhân chứng, ông Hoàn vẫn vắng mặt nên các lời khai của ông chỉ được công bố qua biên bản làm việc với cơ quan điều tra.

Ngoài ra, luật sư cũng yêu cầu ông Phạm Văn Hóa, Giám đốc Công an tỉnh, phải chịu trách nhiệm trong vụ án này bởi đã để nhiều cán bộ cấp dưới thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật, gây bức xúc trong dư luận xã hội, làm mất uy tín ngành công an.

Tuy nhiên, đến cuối phiên xử chiều nay, đề nghị truy tố ông Hoàn của luật sư không được chấp nhận vì thiếu căn cứ.

