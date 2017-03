Phó công an TP Tuy Hòa có thể bị cấp dưới dẫn giải đến tòa

(PLO)- Liên quan phiên tòa xử 5 bị cáo công an Phú Yên tra tấn người đến chết, một tình huống pháp lý đặt ra là ông Lê Đức Hoàn, Phó Trưởng Công an TP Tuy Hòa, nhân chứng trong vụ án, đã không đến phiên xử theo giấy triệu tập hợp lệ của tòa mà không có lý do.