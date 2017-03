Đi tù vì đánh bả chó, mèo

Theo bản án sơ thẩm ngày 26/4 của TAND huyện An Dương, Hải Phòng, do không có tiền tiêu xài, Nguyễn Đình Thoan (26 tuổi, trú tại thôn Đại Đồng, xã Đại Bản, huyện An Dương) nảy sinh ý định đánh bả chó, mèo đem bán cho các nhà hàng, quán nhậu.



Thoan đã sử dụng Natrixyanua - chất cực độc, có thể giết người và súc vật trong chớp mắt - trộn lẫn vào thức ăn nhử con mồi. Thoan nhiều lần đi rải bả độc ở thôn Trại Kênh, thôn Giữa thuộc xã Đại Bản; xóm Hạ (xã An Hưng) và bắt được hàng chục con chó, mèo.



Với hành vi trên, Thoan bị kết tội Trộm cắp tài sản, án phạt 15 tháng tù.



Theo Công an nhân dân, VNE