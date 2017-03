Đồ chơi nổ Trung Quốc có thể là vôi hoặc khí đá

ThS Huỳnh Thành Công, Phó Trưởng phòng Tổng hợp hữu cơ (Viện Khoa học vật liệu ứng dụng), đã phán đoán như vậy về loại đồ chơi hình lựu đạn khiến 39 học sinh Trường Tiểu học Chu Văn An (thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) phải nhập viện do khó thở, tức ngực, co rút chân tay, nổi mẩn ngứa… (Pháp Luật TP.HCM ngày 18-1 đã thông tin ).