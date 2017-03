Dời vụ xử vợ nguyên bí thư xã chém người đến sau tết

Lý do là công an đang đi trích xuất can phạm một số vụ án khác ở các tỉnh, thành nên không thể đảm bảo lực lượng bảo vệ tại phiên tòa này. Trước đó, tòa dự kiến mở phiên xử vào ngày 7-1 tại Trung tâm Văn hóa học tập cộng đồng xã Xà Bang, huyện Châu Đức.

Các cơ quan chức năng nhận định khi xét xử vụ án này sẽ có rất đông người dân tham dự nên cần có đủ lực lượng bảo vệ.

Bị can Hường (38 tuổi) bị VKSND tỉnh truy tố về tội giết người vì đã giết vợ chồng chủ nợ để quỵt nợ khoảng 160 triệu đồng…

T.KHÁNH - N.NGÂN