Dự báo tâm bão Tembin 'xộc thẳng' vào bán đảo Cà Mau ​

Theo đó, 16 giờ chiều 24-12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,3 độ Vĩ Bắc; 113,1 độ Kinh Đông, cách đảo Trường Sa Lớn (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 120km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ) giật cấp 15. Vùng gió mạnh trên cấp 6, gió giật mạnh trên cấp 9 có bán kính khoảng 250km tính từ vùng tâm bão. Vùng bán kính gió mạnh trên cấp 10, giật trên cấp 14 có bán kính khoảng 100km tính từ vùng tâm bão.





đường đi và vị trí cơn bão (ảnh http://www.nchmf.gov.vn)

Dự báo trong 12 giờ tới, bão Tembin di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ di chuyển nhanh (25km/h), chiều tối và đêm nay bão duy trì sức gió mạnh nhất cấp 12, giật cấp 15 với sóng biển cao 10m sẽ đi qua khu vực đảo Trường Sa Lớn và Huyền Trân; cấp độ rủi ro thiên tai do bão ở huyện đảo Trường Sa cấp 4 (rủi ro thiên tai rất lớn).

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ di chuyển nhanh (25km/h). Đến 16 giờ ngày 25-12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,5 độ Vĩ Bắc; 107,4 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển các tỉnh từ Bà Rịa-Vũng Tàu đến Cà Mau (bao gồm cả Côn Đảo). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 14, sóng biển cao 8-10 mét. Vùng gió mạnh trên cấp 6, gió giật mạnh trên cấp 9 có bán kính khoảng 180km tính từ vùng tâm bão. Vùng bán kính gió mạnh trên cấp 10, giật trên cấp 13 có bán kính khoảng 80km tính từ vùng tâm bão.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh do bão cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 6,0 đến 11,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 105,0 độ Kinh Đông. Từ trưa mai (25-12), vùng biển các tỉnh từ Bà Rịa-Vũng Tàu đến Cà Mau (bao gồm cả Côn Đảo) có gió mạnh dần lên cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11, giật cấp 14. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4.



Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ di chuyển nhanh (20-25km/h), khoảng tối và đêm 25-12, bão số 16 sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Bà Rịa-Vũng Tàu đến Cà Mau với sức gió mạnh nhất cấp 10, giật cấp 13.

Dự báo 4 giờ ngày 26-12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 9,2 độ Vĩ Bắc; 105,0 độ Kinh Đông, trên đất liền Tây Nam Bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 13. Trên đất liền các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Sóc Trăng, Cần Thơ, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang đều nguy cơ có gió mạnh cấp 10, giật cấp 13.



Biển Khánh Hội (Cà Mau) chiều 24-12 thời tiết vẫn rất đẹp. Ảnh: HÀM YÊN

So sánh với cơn bão số 5 (bão Linda) năm 1997 và thời điểm bão số 16 (bão Tembin) quét qua Philippines hôm 22-12-2017, thì khi đổ bộ vào khu vực Cà Mau và Bạc Liêu cường độ bão số 16 mạnh hơn rất nhiều, dự báo chưa từng xảy ra tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long.



Trước diễn biến phức tạp và mức độ nguy hiểm của cơn bão, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu nhân dân trên địa bàn tỉnh thường xuyên theo dõi thông tin dự báo bão; thực hiện tốt các nội dung chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và hướng dẫn của sở, ngành, địa phương, đơn vị chức năng về thực hiện các biện pháp phòng, chống thiệt hại do bão gây ra; nâng cao ý thức cảnh giác, không chủ quan, lơ là; khẩn trương thực hiện ngay việc chằng chống nhà cửa; thực hiện sơ tán người già, trẻ em và tài sản có giá trị tại những nơi không an toàn đến nơi an toàn; không ra biển khai thác hải sản và khẩn trương đưa tàu thuyền vào nơi neo đậu đúng quy định; áp dụng các biện pháp bảo vệ sản xuất (gia cố bờ bao khuôn hộ, kiểm tra đảm bảo an toàn hệ thống điện nuôi tôm công nghiệp,...) để giảm thiểu thiệt hại.