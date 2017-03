Du khách Trung Quốc quậy, công ty lữ hành chịu trách nhiệm!

Hội An, Đà Nẵng phạt nặng hướng dẫn viên chui Sáng 6-7, Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Nam làm việc với TP Hội An bàn hướng xử lý các HDV TQ hoạt động chui. Theo UBND TP Hội An, trong sáu tháng đầu năm có hơn 174.000 người TQ đến Hội An tham quan. TP đang tính phương án sẽ gắn bảng thông báo bằng tiếng Hoa tại các địa điểm tham quan, đồng thời đưa những nhân viên giỏi tiếng Hoa tới thuyết minh, tránh để HDV chui người TQ xuyên tạc lịch sử. Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An, xác nhận có nhiều khách TQ sử dụng nhân dân tệ để mua bán ở Hội An. TP đã khuyến cáo người dân không nên giao dịch bằng nhân dân tệ. Hội An cũng chưa phát hiện hiện tượng người TQ núp bóng người Việt để thao túng hoạt động du lịch như tại một số địa phương khác. Mới đây, TP Hội An đã xử phạt hành chính một HDV nước ngoài hành nghề trái phép với số tiền 17,5 triệu đồng. • Chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã ký sáu quyết định xử phạt vi phạm hành chính sáu người TQ đã nhập cảnh trái phép và hoạt động du lịch chui thông qua một công ty lữ hành. Mức phạt là 20 triệu đồng/người. UBND TP Đà Nẵng cũng yêu cầu các sở, ngành tăng cường kiểm tra các đơn vị, cá nhân có nghi vấn hoạt động lữ hành trái phép; nhắc nhở, cảnh báo các đơn vị lữ hành, khách sạn, điểm du lịch, HDV không tiếp tay cho các cá nhân, công ty nước ngoài hoạt động lữ hành quốc tế trái phép. HUY TRƯỜNG - LÊ PHI Đề nghị Trung Quốc phối hợp xử lý du khách đốt tiền Việt Ngày 6-7, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn đã ký văn bản gửi ông Ly Kim Tảo, Cục trưởng Cục Du lịch TQ, nêu ra một số hiện tượng tiêu cực do du khách TQ gây ra. “Đêm 14-6, tại TP Đà Nẵng xảy ra việc một nhóm du khách TQ sau khi uống rượu bia đã gây rối trật tự công cộng. Du khách Hou Geshun còn đốt tiền VND tại quán rượu Tv Club. Do vi phạm Điều 36 Luật Du lịch Việt Nam, ngày 16-6 du khách trên đã bị trục xuất khỏi Việt Nam” - văn bản đề cập. Tổng cục Du lịch Việt Nam đề nghị Cục Du lịch quốc gia TQ phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý nghiêm du khách trên. Hai đơn vị cần thường xuyên phối hợp với nhau nhằm xây dựng môi trường du lịch văn minh, thúc đẩy hợp tác về du lịch giữa hai nước. V.THỊNH