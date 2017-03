Gia cảnh đáng thương của bé bị bắt cóc ở BV Hùng Vương

Theo tìm hiểu của PV, gia cảnh của cháu bé bị bắt cóc rồi được trả lại ở BV Hùng Vương rất đáng thương. Hiện bà D (bà ngoại) cùng T (mẹ cháu bé) và hai người con sống nhờ trong căn nhà người quen. Do T bị bệnh, không làm ra tiền nên bà D phải nuôi, giờ nuôi thêm cháu ngoại. Bà D còn phải nuôi mẹ già 90 tuổi và người con út vừa học vừa làm. Với khoản thu nhập phụ quán cơm ba triệu đồng mỗi tháng, cuộc sống của gia đình bà D thật vất vả.



Cháu bé đang được bà ngoại chăm sóc. Ảnh: Trần Ngọc

Bà D cho biết: “T bị sốt bại liệt lúc ba tuổi, lại giảm trí tuệ. Trước đây T sống với bà ngoại ở Trà Vinh. Trong thời gian này T đã có thai, gần ngày sinh tôi đưa lên TP.HCM. Sau khi xảy ra vụ bắt cóc cháu bé tại BV Hùng Vương, cơ quan điều tra Công an TP.HCM có xuống Trà Vinh để tìm người làm T có thai. Từ lời khai của T, công an xác định nghi vấn là ông K, 40 tuổi, đã có vợ con. Do hoàn cảnh ông K quá nghèo, lại không muốn mọi chuyện rối thêm nên tôi không thưa kiện, cũng chẳng yêu cầu ông K có trách nhiệm với đứa bé. Con của T là cháu ngoại tôi nên tôi sẽ chăm lo, nuôi nấng”.

“Cũng có nguồn tin cho rằng tôi cố tình bán cháu ngoại nhưng do lùm xùm tiền bạc nên tôi thông báo đứa bé bị bắt cóc. Tôi một nách nuôi ba con, giờ có thêm cháu ngoại cũng phải ráng nuôi. Thiếu tiền, thiếu gạo thì nhờ người thân hỗ trợ, chứ không nỡ bán cháu”- bà D bộc bạch.

TRẦN NGỌC