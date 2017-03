Vụ bé sơ sinh bị bắt cóc: “Khi nào tới, nhớ mang theo chiếc giỏ“

Sáng 20-3, Pháp Luật TP.HCM đã đến nhà bà Lê Thị Kim D (mẹ của sản phụ Nguyễn Thị Phương T) tại thị trấn Củ Chi (huyện Củ Chi, TP.HCM) để tìm hiểu thêm thông tin liên quan cháu bé bị bắt cóc tại BV Hùng Vương (TP.HCM).

“Khi nào tới nhớ mang theo chiếc giỏ!”

Bà D cho biết ngày 17-3, khi T và cháu bé được chuyển từ khoa Sinh qua khoa Hậu sản không lâu thì có một phụ nữ đến ngả lưng trên chiếc giường trống cạnh bên. Thấy bà D cho cháu bé bú bình, người phụ nữ lân la làm quen và hỏi sao mẹ cháu bé không cho bú. “Tôi nói mẹ cháu bé bị khờ, chưa biết cho con bú”- bà D kể.

Người phụ nữ tiếp tục hỏi: “Cha cháu bé đâu?”. Sau khi nghe bà D nói cháu bé không có cha, người phụ nữ lên tiếng: “Chị lớn tuổi rồi, sao nuôi nổi cháu? Sao không cho người hiếm muộn? Nếu có người cho vài chục triệu đồng thì chị có cho đứa bé không?”. “Tôi nói đã là con cháu thì cực mấy cũng ráng nuôi. Cho dù ai có cho chục triệu tôi cũng không nhận, không cho cháu”- bà D nói.



Sau khi về nhà, chị T đã biết cho con bú. Ảnh: Trần Ngọc



Ký hiệu còn in đậm trên chân cháu bé bị bắt cóc. Ảnh: Trần Ngọc



Lát sau có một ông da ngăm đen, mặc áo sọc, đội nón đến, tham gia câu chuyện giữa bà D với người phụ nữ. Khi ông ta ra khỏi phòng, người phụ nữ nói với theo: “Khi nào tới anh nhớ mang theo chiếc giỏ”. Người phụ nữ nấn ná đến ba, bốn giờ chiều rồi bỏ đi. “Đến 19 giờ cùng ngày tôi ra ngoài mua thức ăn, khi quay lại không thấy cháu bé đâu. Nghe tôi hỏi, T bảo người phụ nữ hồi trưa mượn cháu bé bồng chơi ngoài cửa. Tôi chết điếng, biết cháu bé bị bắt cóc nên báo cho nhân viên BV” – bà D nhớ lại.

Thông tin về người đàn ông quen biết với nghi can Thủy mà bà D cung cấp rất đáng chú ý. Trước đó, ngày 19-3, Đại tá Lê Phước Trường, Trưởng công an quận 5 cũng cho hay do quá trình chiếm đoạt trả lại em bé có nhiều điểm nghi vấn nên cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ liệu Thủy hoạt động một mình như khai báo hay là có tổ chức. Thủy đang bị công an tạm giữ hình sự để điều tra hành vi chiếm đoạt trẻ em. Công an cũng đã xác định thêm một nghi phạm và đang truy xét.

Bệnh viện thu đủ tiền, không một lời hỏi han

Trưa 19-3, nghe có người mang trả lại cháu bé, bà D và T mừng rỡ. Khi công an bảo nhận diện đối tượng, bà D chỉ ngay người bắt cháu bé chính là người phụ nữ lân la trò chuyện với bà, tên là Thủy (huyện Nhà Bè, TP.HCM). “Tôi nghe nói bà Thủy mang trả đứa bé cũng có nguyên nhân. Sau khi bắt cóc cháu bé về nhà, bà Thủy khoe mọi người là đứa con do bà Thủy sinh. Một người hàng xóm nghi ngờ vì trước đây bà Thủy nói siêu âm con gái, giờ lại sinh con trai. Nỗi nghi ngờ của người hàng xóm tăng lên khi thấy đùi cháu bé ghi tên T, không phải tên Thủy. Hơn nữa, đọc báo thấy thông tin mô tả đối tượng bắt cóc cháu bé ở BV Hùng Vương có nét giống Thủy nên người hàng xóm gặng hỏi. Khi Thủy thừa nhận đã bắt cóc cháu bé, người hàng xóm liền dẫn Thủy đến BV Hùng Vương để trả lại”- bà D thuật lại.



Bà D khẳng định dù nghèo khó nhưng không bao giờ bỏ con bỏ cháu. Ảnh: Trần Ngọc

Nghe BV báo cháu bé sẽ được xuất viện 17 giờ cùng ngày, bà D lo lắng và hỏi các BS tình trạng sức khỏe của cháu bé. “BS nói đã khám và ghi nhận sức khỏe cháu bé bình thường nên được xuất viện. Lúc đưa T vào BV để sinh tôi đóng sáu triệu đồng, khi xuất viện BV trả lại 1,2 triệu đồng. BV thu đủ, không giảm tôi một đồng”- bà D nói.

Chẳng những đóng đầy đủ các khoản tiền viện phí, trong thời gian cháu bé mất tích đến khi có người mang trả và xuất viện, lãnh đạo BV Hùng Vương không một tiếng xin lỗi, chẳng nửa lời hỏi han bà D, mẹ con chị T. “Nhiều người biết chuyện nói đúng ra BV phải hỗ trợ viện phí và có lời xin lỗi với tôi và mẹ con T để bù đắp khoản tổn thất về tinh thần. Tôi thấy cách hành xử của BV thiếu tính nhân văn”- bà D nói.

TRẦN NGỌC