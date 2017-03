Nghi phạm tự thú, giao trả cháu bé

Đại tá Lê Phước Trường (ảnh) cho biết nghi can Huỳnh Thị Ngọc Thủy khai nhận sáng 19-3, Thủy đọc thông tin trên Pháp Luật TP.HCM và các báo về vụ bắt cóc. Trong đó mô tả rõ đặc điểm nhận dạng của nghi phạm là một phụ nữ cao khoảng 1,55 m, mập, tóc nhuộm vàng, khuôn mặt tròn, nói giọng miền Nam… nên Thủy hoảng sợ nhận ra giống ngay với mình. Do đó Thủy đã cùng với chồng giao trả cháu bé, đến công an tự thú. CQĐT cũng đã liên hệ với họa sĩ Phan Vũ Linh (người vẽ giống hệt chân dung nghi phạm bắt cóc cháu bé sơ sinh ở BV quận 7 xảy ra vào tháng 1-2014, giúp khám phá nhanh nghi can, giải cứu cháu bé an toàn) để vẽ chân dung nghi phạm trong vụ bắt cóc ở BV Hùng Vương. Việc vẽ chân dung nghi phạm đang chuẩn bị thực hiện thì Thủy đã tự thú.