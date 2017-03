Vụ bé sơ sinh bị bắt cóc: BV Hùng Vương “ém” thông tin?

7 giờ 20 ngày 17-3, người nhà sản phụ Nguyễn Thị Phương T (30 tuổi), đang được chăm sóc hậu sản tại BV Hùng Vương, báo mất con. 15 phút trước đó, đối tượng bắt cóc đã bế em bé đi mất. Theo lời ông Nguyễn Văn Trương, Giám đốc BV Hùng Vương, thì đây là trường hợp mang thai có dấu hiệu chậm phát triển tâm thần, có nhiều điều khuất tất trong việc báo mất trẻ sơ sinh và Công an quận 5 yêu cầu giữ kín thông tin để thuận lợi cho quá trình điều tra.

Hai ngày sau, tức 19-3, đối tượng bắt cóc bế em bé vào bệnh viện giao trả và tự thú. Như vậy, đối tượng bắt cóc đã bế em bé ra vào BV Hùng Vương như chốn không người, dù BV có bảo vệ chuyên nghiệp.

Điều ngạc nhiên hơn, BV Hùng Vương đã giữ kín thông tin kể cả với cơ quan chủ quản của mình là Sở Y tế TP.HCM. Đến chiều 18-3, tức gần một ngày sau vụ bắt cóc xảy ra, Sở Y tế mới được biết qua… phóng viên Pháp Luật TP.HCM thông báo. Lúc đó Sở Y tế mới yêu cầu BV Hùng Vương báo cáo sự việc. Báo cáo của BV Hùng Vương ngắn gọn hơn 100 chữ nhưng mãi đến sáng 19-3 mới đến Sở Y tế. Theo lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM, tất cả sự cố y khoa trong bệnh viện phải được báo cáo về Sở và đây là sự việc phải báo cáo khẩn!

Ngay cả với cơ quan chủ quản còn như vậy thì việc báo chí muốn tiếp cận lãnh đạo BV Hùng Vương để có thông tin chính thống ban đầu không hề dễ dàng. Nhiều phóng viên bị bảo vệ theo sát khi vào BV và họ than phiền không nhận được sự cung cấp thông tin nào đáng kể. Nếu báo chí không vào cuộc, không lên tiếng, liệu đối tượng có mang em bé đến trả không? Bài học về việc cung cấp thông tin cho báo chí, kèm hình ảnh sau vụ bắt cóc trẻ sơ sinh ở BV quận 7 vẫn còn đang thời sự và là bài học chung. Còn lãnh đạo BV Hùng Vương luôn tỏ ra “kín cửa” với báo chí trong rất nhiều sự việc trước đây và ngay cả bây giờ cũng vậy.

Sự việc bắt cóc trẻ em trong BV lần này diễn ra chưa đầy một tuần sau lễ ký kết quy chế phối hợp về công tác đảm bảo an ninh trật tự trong lĩnh vực y tế giữa Sở Y tế và Công an TP.HCM. Như vậy, an ninh trong BV hiện đã và đang có vấn đề cần nhìn nhận lại và hành động ngay “chứ không thể sau lễ ký kết mạnh ai nấy làm” như lời của Thiếu tướng Lê Đông Phong, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, đã nói.

DUY TÍNH