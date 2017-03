Nghi can đem trả lại bé sơ sinh bị bắt cóc tại BV Hùng Vương

Bé sơ sinh bị bắt cóc đang được chăm sóc ở khoa sơ sinh bệnh viện Hùng Vương. T.Khuê



14 giờ 45 phút: Theo tin từ công an TP.HCM ngay khi nhận được tin báo bắt cóc trẻ sơ sinh tại bệnh viện Hùng Vương, được sự chỉ đạo của Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, ngay trong đêm 17-3, Công an quận 5 đã nhanh chóng triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ truy tìm cháu bé. Đồng thời lực lượng cũng tiến hành xác minh, ghi nhận thông tin từ những người biết việc, nắm thông tin các xe taxi có chở trẻ sơ sinh vào ngày 16-17-3 tại khu vực bệnh viện, kiểm tra hình ảnh ghi nhận của các camera giám sát trên địa bàn và các tuyến Quốc lộ...

Bước đầu xác định đối tượng nghi vấn là nữ, khoảng 30 tuổi, tóc hơi vàng, cao khoảng 1m55. Ngay sau đó, Công an quận 5 đã thông báo cho Công an 23 quận, huyện, thông tin về vụ việc liên quan và đối tượng nghi vấn trên các phương tiện thông tin đại chúng.



Lúc 10h15’ sáng nay (19-3), Huỳnh Thị Ngọc Thủy (sinh 1977, thường trú quận 3, chỗ ở hiện nay huyện Nhà Bè) cùng Nguyễn Văn Nghĩa Em, sinh năm 1958, ngụ tại huyện Nhà Bè (chồng Thủy) đã bồng cháu bé khoảng 2 ngày tuổi đến khoa hậu sản để xin trả lại cháu bé. Bệnh viện Hùng Vương đã xác định cháu bé đúng là con của chị N.T.P.T. đã bị bắt cóc tại BV Hùng Vương đêm 17-3.

Tại cơ quan Công an, đối tượng bước đầu khai nhận từ năm 2010 Thủy đã sống như vợ chồng với anh Nguyễn Văn Nghĩa Em, đến tháng 3 năm 2013 thì phát hiện mình có thai, nhưng sau đó bị sẩy thai. Đối tượng giấu gia đình và dự định đến ngày sinh sẽ tìm cháu bé khác thay vào.

Từ sau Tết Nguyên đán 2014, đối tượng đã tìm cách thực hiện ý định trên. Đến ngày 17-3-2014 lợi dụng sơ hở của người chị N.T.P.T nhà và bệnh viện, Thủy đã tiếp cận, xin bồng cháu bé đi chơi và mang con của chị N.T.P.T về nhà và nói là con của mình vừa mới sinh.

Mặc dù chồng và gia đình chồng có nghi ngờ nhưng chưa có quyết định trả lại cháu bé. Tuy nhiên, sáng 19-3-2014, sau khi các báo đồng loạt đưa tin về việc cháu bé bị mất tích tại bệnh viện Hùng Vương và nêu đặc điểm nhận dạng đối tượng nghi vấn (giống Thủy) nên đối tượng hoảng sợ và cùng chồng bồng cháu bé đến bệnh viện xin trả lại và đầu thú trước cơ quan công an. Công an quận 5 tiếp tục điều tra làm rõ.



Dự kiến, 16 giờ chiều nay, BV Hùng Vương tổ chức họp báo để thông tin cụ thể về vụ việc này.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, cháu bé sơ sinh một ngày tuổi này bị người lạ bắt đi vào đêm 17-3. Ngay sau đó, bệnh viện đã thông báo cho các lực lượng công an vào cuộc điều tra, truy tìm cháu bé và nghi phạm.

