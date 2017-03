Bé sơ sinh một ngày tuổi bị bắt cóc ở bệnh viện Hùng Vương

Chiều 18-3, thiếu tá Nguyễn Quang Thắng, phó chánh văn phòng công an TP.HCM, xác nhận đã nhận được báo cáo chính thức của công an quận 5 về việc có xảy ra một vụ “chiếm đoạt trẻ em” tại bệnh viện Hùng Vương.

Sản phụ T và mẹ ruột đang lo lắng về số phận đưa con trai vừa chào đời.

Thiếu tá Thắng thông tin, báo cáo của công an quận 5 cho biết khoảng 20 giờ 15 đêm 17-3, công an phường 12, quận 5 nhận được tin báo của Bệnh viện Hùng Vương về việc bé sơ sinh con của sản phụ Nguyễn Thị Phương T bị một người lạ mặt bế đi mất. Hiện công an quận 5 đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an TP.HCM khẩn trương điều tra truy xét.

Vụ việc xảy ra vào đêm 17-3 tại bệnh viện Hùng Vương (đường Hồng Bàng, phường 12, quận 5, TP.HCM).

Theo thông tin ban đầu, chiều 15-3 sản phụ Nguyễn Thị Phương T (SN 1984, quê Trà Vinh, tạm trú huyện Củ Chi, TP.HCM) được mẹ ruột, là bà Lê Thị Kim D. (SN 1963) đưa vào bệnh viện Hùng Vương để chờ sinh. Đến chiều 16-3 chị T hạ sinh được 1 bé trai, nặng 2,4 kg…

Theo bà D. kể, chị T bị tai biến năm 3 tuổi nên bị thiểu năng trí tuệ. Chị T mang thai là do bị người khác xâm hại ở quê. Từ khi phát hiện chị T mang thai thì bà D đưa chị T từ quê lên huyện Củ Chi, TP.HCM là nơi bà đang làm nghề nấu cơm thuê để nuôi nấng, chăm sóc.

Bà D cho biết, sau khi sinh, 2 mẹ con chị T được chuyển ra nằm ở giường bệnh tại hành lang khoa sản bệnh viện Hùng Vương. Bà D kể thêm, trưa 17-3 có một người phụ nữ lạ đến nằm nghỉ bên cạnh giường bệnh của chị T.

Theo mô tả của bà D, người phụ nữ lạ dáng mập, cao khoảng 1,55m, khuôn mặt tròn, tóc nhuộm màu nâu ngà, nói giọng miền Nam… Khi tiếp xúc, người phụ nữ khen con của chị T dễ thương rồi có hỏi về hoàn cảnh của mẹ con chị T.

Qua tâm sự, người phụ nữ “thương thay” cho hoàn cảnh bà D, rồi gợi ý già rồi phải nuôi con gái bệnh tật, nay còn có cháu sao không cho đứa trẻ đi. Nhưng bà D nói rằng “con cháu ai mà đi cho người khác nuôi được”. Quá trình trò chuyện, người phụ nữ gạ gẫm bà D, hiện giờ có người cho bà vài chục triệu đồng, bà có đồng ý cho cháu không? Nhưng bà D vẫn từ chối thẳng thừng. Theo bà D, người phụ nữ đó cứ lân la ở hành lang, gần khu vực giường chị T đang nằm.





Khu hậu sản bệnh viện Hùng Vương nơi xảy ra vụ việc.

Bà D kể chi tiết, lúc 19 giờ đêm 17-3 đợi lúc mẹ con chị T đang nằm ngủ thì bà đi xuống trước cửa bệnh viện mua cháo.

Khi quay lên bà hốt hoảng khi thấy chị T nằm một mình trên giường, còn con của T, là cháu ngoại của bà đã biến mất. Bà hỏi thì chị T nói “có cô kia mượn con rồi!”. Bà D nháo nhào chạy tìm kiếm nhưng không thấy người phụ nữ lạ nào bế cháu bà. Do biết con gái bị thiểu năng, bà D lường ngay đến khả năng cháu bị người khác lừa bắt, nên bà D đã lập tức trình báo bảo vệ và ban giám đốc bệnh viện.

Được biết sau khi gia đình bà D, chị T trình báo sự việc trên, ban giám đốc bệnh viện đã đưa sản phụ T từ hành lang vào phòng A301 của khoa sản để chăm sóc.

Ngày 18-3, khi phóng viên Pháp luật TP.HCM đến bệnh viện Hùng Vương để ghi nhận thông tin về vụ việc, thì tại đây có lực lượng bảo vệ canh giữ nghiêm ngặt. Lực lượng bảo vệ của bệnh viện đã từ chối, ngăn cản không cho phóng viên tác nghiệp, và buộc phóng viên phải rời khỏi khuôn viên bệnh viện.

PLO sẽ tiếp tục thông tin về vụ bắt cóc trẻ sơ sinh này.

TUYẾT KHUÊ