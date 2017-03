Giải tỏa nghĩa trang Bình Hưng Hòa:Vì sao giá bốc mộ chênh lệch quá lớn?

Tranh chấp xung quanh việc bốc mộ



Ông Phan Thanh Mẫn (ngụ Q.1) phản ảnh mộ của mẹ ông nằm ở khu vực đất tư nhân thuộc nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Ông đã nộp hồ sơ lên Ban bồi thường giải phóng mặt bằng Q.Bình Tân và được cấp giấy phép bốc mộ. Theo giới thiệu của nhân viên ở đây, ông Mẫn đã liên hệ với dịch vụ bốc mộ DT để hoàn thành thủ tục xin Trung tâm y tế dự phòng quận xác nhận việc bốc mộ.



Lúc đầu, ông Mẫn dự kiến bốc mộ vào ngày 5-4-2012 nhưng do sợ dịp Tết Thanh minh đông người bốc mộ, ông và phía dịch vụ bốc mộ DT đã thỏa thuận dời việc bốc mộ sang đầu tháng 5. Tuy nhiên, đến ngày 9-5, ông Mẫn cùng người của dịch vụ bốc mộ ra nghĩa trang thì phát hiện mộ của mẹ ông đã được bốc.Ông Lại Phú Cường cho biết mộ của mẹ ông Mẫn do em gái của ông Mẫn là bà N.T.T.H. bốc.



Trước đó, Ban bồi thường giải phóng mặt bằng Q.Bình Tân đã cấp giấy phép cho ông Mẫn bốc mộ, nhưng đúng hạn định là ngày 5-4 ông Mẫn không bốc mộ. Vào thời điểm này bà H. nộp hồ sơ xin bốc mộ mẹ và đã trình đủ các giấy tờ pháp lý. “Gặp những trường hợp này, chúng tôi thường mời những người cùng có hồ sơ hợp lý để họ tự thỏa thuận với nhau xem ai đứng ra bốc mộ. Tuy nhiên, do thời điểm bà H. xin bốc mộ có quá nhiều hồ sơ nên anh em không kiểm tra kỹ mà đã làm luôn giấy phép cho bà H. thực hiện việc bốc mộ. Sau đó, chúng tôi đã mời ông Mẫn và bà H. lên để giải quyết nhưng bà H. không đến” - ông Cường nói.

Cũng theo ông Cường, Nhà nước không quy định mộ là tài sản cá nhân nên sắp tới Ban bồi thường giải phóng mặt bằng Q.Bình Tân sẽ mời ông Mẫn và bà H. đến để giải quyết khiếu nại một lần nữa. Nói về trách nhiệm của Ban bồi thường giải phóng mặt bằng, ông Cường cho rằng bà H. là thân nhân hợp pháp nên việc cấp giấy phép cho bà bốc mộ là không sai. Còn việc ai muốn giữ hài cốt về sau thì ông Mẫn và bà H. phải tự thỏa thuận với nhau.