Giáng cấp Trung tướng Bùi Văn Thành xuống Đại tá

Ngày 8-8, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã ký các quyết định giáng cấp bậc hàm cấp tướng Công an nhân dân.



Ông Bùi Văn Thành

Theo Quyết định số 1387/QĐ-CTN, giáng cấp bậc hàm Thượng tướng Trần Việt Tân xuống Trung tướng.



Quyết định số 1388/QĐ-CTN, giáng cấp bậc hàm Trung tướng Bùi Văn Thành xuống Đại tá.

Hai quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trước đó, ngày 8-8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký tờ trình Chủ tịch nước giáng cấp bậc hàm từ Thượng tướng xuống Trung tướng đối với ông Trần Việt Tân (cựu thứ trưởng Bộ Công an) và giáng cấp bậc hàm từ Trung tướng xuống đại tá đối với ông Bùi Văn Thành (cựu thứ trưởng Bộ Công an).

Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Thứ trưởng Bộ Công an đối với ông Bùi Văn Thành do có những vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật Thượng tướng Trần Việt Tân và Trung tướng Bùi Văn Thành, Bộ Chính trị nhận thấy:

Thượng tướng Trần Việt Tân, trong thời gian giữ cương vị ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, đã ký một số văn bản vi phạm quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của ngành công an và cá nhân ông, gây dư luận xấu trong xã hội.

Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII; căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật ông Trần Việt Tân bằng hình thức cách chức ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an Trung ương nhiệm kỳ 2011-2016.

Đối với Trung tướng Bùi Văn Thành, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm tại Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật; vi phạm các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước và quy chế làm việc của Bộ Công an; ký văn bản của Bộ Công an đề xuất bán chỉ định một số cơ sở nhà đất an ninh không đúng quy định pháp luật; ký một số văn bản không thuộc trách nhiệm được phân công; tự ý ký quyết định cho Phan Văn Anh Vũ tham gia đoàn đi nước ngoài và đề nghị cấp hộ chiếu ngoại giao cho Phan Văn Anh Vũ không đúng đối tượng, không đúng tiêu chuẩn.

Những vi phạm của ông Trung tướng Bùi Văn Thành gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, ngành công an và cá nhân ông Thành, gây dư luận xấu và bức xúc trong xã hội. Căn cứ quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII; căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật ông Bùi Văn Thành bằng hình thức cách chức tất cả chức vụ trong Đảng (Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an Trung ương, nhiệm kỳ 2016-2021; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật Bộ Công an, nhiệm kỳ 2010-2015).