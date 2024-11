Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang dự lễ tổng kết trao 1.200 căn nhà cho người nghèo 17/11/2024 12:28

(PLO)- Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, mong muốn bà con trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tiếp tục chăm lo sản xuất, phát triển kinh tế để làm giàu cho bản thân, gia đình, góp phần làm giàu cho quê hương và đất nước.

Ngày 17-11, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, cùng đoàn công tác đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và tổng kết đề án hỗ trợ xây dựng 1.200 căn nhà cho gia đình khó khăn về nhà ở, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Đại tướng Lương Tam Quang phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: T.T

Theo Đại tướng Lương Tam Quang, tỉnh Đắk Lắk đã về đích sớm hơn ba tháng, hoàn thành xây dựng 1.200 căn nhà, tạo điều kiện sống mới, nơi ở khang trang, kiên cố hơn cho các hộ nghèo, gia đình khó khăn. Qua đó, giúp bà con yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Bộ trưởng Bộ Công an nhìn nhận nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND… cùng sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, chính quyền địa phương và sự ủng hộ kinh phí của các nhà tài trợ, tỉnh Đắk Lắk đã đạt được thành tích nêu trên.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an cùng lãnh đạo Tỉnh ủy Đắk Lắk tặng quà, trao chìa khóa tượng trưng cho các hộ gia đình. Ảnh: T.T

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk trong phát huy vai trò chủ công, nòng cốt, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.

Ông cũng gửi lời cảm ơn đến các nhà tài trợ và bà con nhân dân đã phối hợp ủng hộ về vật chất, tinh thần để 1.200 hộ nghèo, gia đình khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có được ngôi nhà mới kiên cố, khang trang hơn, giúp lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến với xã hội.

Chia sẻ về ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Đại tướng Lương Tam Quang cho biết đây là kết tinh chủ trương đúng đắn, sự quan tâm chăm lo của Đảng, Nhà nước, sự chung sức đồng lòng của các lực lượng và toàn thể bà con, là minh chứng trong cuộc sống về sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc.

“Tôi mong muốn bà con trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, cố gắng chăm lo sản xuất, phát triển kinh tế để làm giàu cho bản thân, gia đình, góp phần làm giàu cho quê hương và đất nước” - Đại tướng Lương Tam Quang nhắn nhủ.

Đại tướng Lương Tam Quang khen thưởng các lực lượng đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện đề án xây nhà tặng người nghèo. Ảnh: T.T

Đại tướng Lương Tam Quang cho hay thời gian tới Bộ Công an tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu, thực hiện phong trào thi đua chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn cả nước từ nay đến năm 2025 theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm. Từ đó, đóng góp thiết thực vào mục tiêu xóa 153.000 nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, trong đó có khu vực Tây Nguyên.

“Tôi mong Tỉnh ủy, HĐND, UBND, chính quyền các cấp, các nhà tài trợ và bà con nhân dân tiếp tục chung tay ủng hộ lực lượng công an thực hiện tốt nhiệm vụ, sớm đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc không ai bị bỏ lại phía sau” -Bộ trưởng Công an nói.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Lắk đã trao tặng giấy khen đến các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện đề án xây dựng 1.200 căn nhà cho người nghèo trên địa bàn.