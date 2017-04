Hà Nội: yêu cầu thả công an bị giữ trái luật ở Mỹ Đức

Chiều 16-4, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Thành phố Hà Nội đã phát đi thông tin chính thức về sự việc tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức. Theo đó, trong thời gian gần đây, trên địa bàn xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức đã xảy ra tình trạng vi phạm trên đất Quốc phòng. Mặc dù các cơ quan chức năng của thành phố đã áp dụng nhiều biện pháp như tuyên truyền, vận động, thuyết phục, đối thoại, trả lời và giải quyết nhiều kiến nghị của người dân, nhưng tình hình ngày càng trở nên nghiêm trọng.



Khu vực xảy ra vụ gây rối

Ngày 30/3/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an Thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “gây rối trật tự công cộng” theo điều 245 Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009).



Ngày 15/4/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an TPHN đã áp dụng biện pháp ngăn chặn, bắt giữ 4 công dân về hành vi gây rối trật tự công cộng để điều tra.

Một số công dân do thiếu hiểu biết pháp luật đã có hành vi cản trở và tổ chức giữ người trái pháp luật đối với cán bộ, chiến sỹ công an TPHN đang thi hành công vụ. Hiện nay, cơ quan chức năng đang tiếp tục giải quyết và triển khai các biện pháp ổn định tình hình an ninh, trật tự tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức.

Cũng theo Sở Thông tin truyền thông Hà Nội, đến nay, các công dân bị bắt giữ đã nhận thức rõ và mong muốn hợp tác với chính quyền để sớm ổn định tình hình an ninh trật tự, nhất là an toàn và ổn định cuộc sống người dân.

“Đề nghị người dân tỉnh táo, bình tĩnh, hợp tác với các cơ quan chức năng, không để các đối tượng xấu lợi dụng, kích động dẫn đến vi phạm pháp luật, đồng thời, kêu gọi những người đang giam giữ cán bộ và chiến sỹ công an trái pháp luật lập tức thả người, đảm bảo an toàn tính mạng cho những người đang thực thi nhiệm vụ, chấm dứt mọi hành vi vi phạm pháp luật”, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội nhấn mạnh.

Theo tienphong.vn