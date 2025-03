Cán bộ TP.HCM mạnh dạn đổi mới vì dân - Bài 1: Nữ công chức hộ tịch ở xã đông dân nhất TP.HCM 17/03/2025 06:10

LTS: Đất nước ta đang đứng trước thời cơ, vận hội mới để vươn mình. Để đáp ứng tình hình ấy, việc xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, trình độ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm về các quyết định của mình vì sự phát triển của đất nước là một trong những điều tất yếu. Đây cũng là những điều đã được Tổng Bí thư Tô Lâm nêu ra trong bài viết “Học tập suốt đời” mới đây của ông.

Tại TP.HCM, rất nhiều cán bộ, công chức phường, xã từ thực tiễn công tác đã luôn tìm tòi, học hỏi nhằm tìm ra những phương thức hỗ trợ tốt nhất trong giải quyết quyền lợi cho người dân, góp phần vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung.

Bà Nguyễn Thị Như An (bìa trái, ngoài cùng), công chức tư pháp - hộ tịch xã Vĩnh Lộc A, cùng cán bộ, công chức giải quyết hồ sơ cho người dân.

Trước áp lực của một địa phương đông dân nhất TP.HCM, bên cạnh nỗ lực hết mình, tận tâm hết sức để phục vụ người dân thì các cán bộ, công chức xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh đã không ngừng nghiên cứu, sáng tạo, sáng kiến, tìm mọi cách giúp dân giảm bớt phiền hà, cán bộ cũng “khỏe” hơn trong hỗ trợ thủ tục cho dân. Với tinh thần đó mà bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của địa phương này cũng dần được số hóa để hướng đến nền hành chính số hiện đại, tiện lợi, vì dân.

Chị Nguyễn Thị Như An, công chức tư pháp - hộ tịch xã Vĩnh Lộc A, tổ trưởng Tổ tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ (còn gọi là tổ một cửa), chính là một trong những người góp phần số hóa bộ phận một cửa của địa phương này.

   Bà Nguyễn Thị Như An, công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Vĩnh Lộc A, tận tình hướng dẫn các hồ sơ cho người dân. Ảnh: LÊ THOA

Liên tục sáng kiến để số hóa thủ tục hành chính

Theo ghi nhận, trong căn phòng một cửa nhỏ của xã Vĩnh Lộc A được trang bị nhiều mã QR. Có mã QR dùng để đánh giá sự hài lòng của người dân về việc giải quyết hồ sơ của cán bộ; có mã dùng để kết nối thẳng đến các trang Zalo, trang thông tin điện tử của xã; đặc biệt có nhiều mã QR số hóa 133/133 bộ thủ tục hành chính mà người dân cần biết.

Những sáng kiến này đều đến từ chính những cán bộ, công chức trực tiếp nhận, trả hồ sơ của người dân mỗi ngày và một trong những người quyết liệt nhất chính là chị Nguyễn Thị Như An.

Chị An cho biết đây chính là những mô hình đồng hành cùng người dân trên địa bàn xã thực hiện chuyển đổi số để xây dựng chính quyền số. Việc số hóa các bộ thủ tục hành chính vừa giúp người dân dễ truy cập, nghiên cứu vừa giúp địa phương tiết kiệm các chi phí in ấn và bảo quản hồ sơ thuận lợi thay vì in cả bộ thủ tục bằng giấy như trước đây.

“Với mã QR này, người dân có thể chụp, lưu lại và có thể coi ở bất kỳ nơi đâu” - chị An chia sẻ.

Chị An cũng là người tham mưu xã trang bị màn hình tivi trình chiếu video đơn giản hướng dẫn người dân đăng nhập, thao tác trên cổng dịch vụ công trực tuyến bằng VNeID, giúp người dân có thể tự làm dịch vụ công trực tuyến ở nhà hoặc bất kỳ đâu. Đồng thời, đề xuất lãnh đạo xã trang bị máy tính và cử cán bộ chuyên hỗ trợ, hướng dẫn đăng nhập, thao tác thực hiện dịch vụ công trực tuyến ngay tại UBND xã.

“Thời gian đầu người dân còn bỡ ngỡ nhưng qua hơn một năm kiên trì, đến nay đã dần tạo được không khí mới - không khí của chính quyền số trong thói quen sử dụng dịch vụ của người dân” - chị An nói.

Chị Nguyễn Thị Như An, công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, đang sắp xếp hồ sơ, giấy tờ sau khi tiếp nhận, giải quyết cho người dân. Ảnh: LÊ THOA

Nỗ lực giải quyết hồ sơ trong ngày cho dân

Nói về ấp ủ để liên tục tìm tòi các cách làm mới, chị An cho biết xuất phát từ áp lực trong chính công việc của mình khi mỗi ngày, riêng mảng hộ tịch, một mình chị tiếp nhận 30-40 hồ sơ, ngày cao điểm lên đến 50 hồ sơ.

Với số lượng hồ sơ lớn như vậy, chị An cũng như các cán bộ, công chức khác ở bộ phận này không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải chạy đua với thời gian.

“Chúng tôi phải làm 12-13 giờ/ngày mới giải quyết hồ sơ đúng hạn được, nhiều hôm ở lại đến 22 giờ đêm, đến cơ quan vào thứ Bảy, Chủ nhật là chuyện bình thường” - chị An nói và cho hay phương châm làm việc của cán bộ làm ở bộ phận một cửa là “nhận hồ sơ ngày nào sẽ giải quyết xong trong ngày đó”, không để hồ sơ tồn đọng, kéo dài dù có những hồ sơ có thời hạn 5-7 ngày.

Chị cho biết hôm nay mình tiếp dân không có nghĩa là ngày mai mình được nghỉ, với số hồ sơ lớn nếu để dồn ngày sẽ chỉ làm cán bộ áp lực nhiều hơn. “Tôi muốn bắt đầu một ngày mới với con số 0 hồ sơ, tức không có hồ sơ bị nợ của ngày trước” - chị Như An nói thêm.

Gắn bó với bộ phận một cửa của xã Vĩnh Lộc A hơn 10 năm, trong đó có đến tám năm phụ trách công tác hộ tịch, chị An được nhiều đồng nghiệp đánh giá là người tâm huyết, toàn tâm toàn ý dành thời gian cho công việc.

Chị Nguyễn Thị Như An trao đổi với phóng viên. Ảnh: LÊ THOA

“Chưa giải quyết xong cho dân là tôi còn trăn trở”

Bên cạnh những nỗ lực số hóa nền hành chính, chị Nguyễn Thị Như An còn là một trong những nhân sự “đinh” của chiến dịch rà soát, hỗ trợ làm giấy tờ tùy thân cho những nhân khẩu đặc biệt trên địa bàn xã Vĩnh Lộc A. Đây là những người dù đã trưởng thành, thậm chí tuổi già vẫn chưa có giấy khai sinh, CCCD…

“Nhiều người sống đến 60 tuổi mà chưa có giấy khai sinh. Khi cầm được giấy khai sinh, căn cước trên tay, họ vui lắm và đây là cũng là niềm vui lớn nhất của tôi trong suốt 10 năm tiếp dân” - chị An tâm sự.

Dẫu vậy, cũng có lúc chị An gặp những trường hợp khó dù đã nỗ lực nghiên cứu hồ sơ, xin ý kiến cấp trên, phòng tư pháp… để gỡ vướng.

Chị cho biết có lần tiếp nhận trường hợp người dân sinh ra, lớn lên ở Campuchia, sau mới về Việt Nam và sinh sống trên địa bàn xã nên việc xác định quốc tịch Việt cho họ gặp rất nhiều khó khăn. “Việc chưa giải quyết được cho bà con khiến tôi cũng thấy nhiều trăn trở” - chị An chia sẻ.

Hay những lần tiếp nhận hồ sơ báo tử, chị An cho biết lòng mình cũng nặng trĩu khi thấy gia đình người dân có chuyện buồn. “Lúc đấy mình hiểu tâm lý các bác đang bối rối, đôi lúc vì chờ đợi sẽ khó chịu nên bản thân cũng chủ động đọc từng câu chữ cho người dân ghi đơn nhanh chóng, hướng dẫn chi tiết, chia sẻ với tâm trạng của họ” - chị An nói.

Đeo bám các hồ sơ khó để giúp dân

Công chức Nguyễn Thị Như An là cán bộ có thái độ làm việc cần mẫn, trách nhiệm, chịu khó nghiên cứu chuyên sâu các văn bản, quy định pháp luật để tìm cách giải quyết các trường hợp hộ tịch đặc biệt, có vướng mắc, phát sinh. Bên cạnh hướng dẫn tận tình cho người dân khi tiếp nhận hồ sơ, An cũng đeo bám các hồ sơ khó để có hướng giải quyết tốt nhất cho người dân. Có lần phải xác minh địa chỉ sinh sống trước đây của người dân ở Campuchia, An cũng liên tục gửi văn bản xác minh mỗi khi hết thời hạn mà chưa nhận được phản hồi.

