Hà Tĩnh trực 24/24 giờ cấp giấy chứng nhận hải sản an toàn cho ngư dân

Theo đó, để kịp thời kiểm tra các giải pháp thu mua, kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hải sản đánh bắt của ngư dân theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 70 (ngày 30-4), UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu: Sở NN&PTNT tỉnh Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Công Thương thành lập ngay đoàn công tác trong ngày hôm nay để tổ chức kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) đối với số lượng thủy hải sản thu mua của các doanh nghiệp, cơ sở. Trường hợp phát hiện sản phẩm không đảm bảo VSATTP thì tổ chức tiêu hủy theo quy định và sẽ được Nhà nước hỗ trợ 100% chi phí thu mua.

Đồng thời thành lập các tổ công tác thường trực 24/24 giờ tại các cảng cá để tiến hành kiểm tra, cấp giấy chứng nhận sản phẩm thủy hải sản khai thác tại vùng biển an toàn cho các hộ dân kịp thời, theo đúng quy định.



Người dân mua thủy, hải sản ở chợ Hà Tĩnh về ăn



Sở TN&MT tỉnh Hà Tĩnh lấy mẫu quan trắc về chất lượng nước biển tại các vùng biển và công bố cho nhân dân biết, tham gia hoạt động du lịch biển và các hoạt động khác theo quy định.

Các sở TT&TT, Y tế, TN&MT, VH-TT&DL, các báo, đài truyền hình và các sở, ban, ngành, địa phương liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, căn cứ các thông tin công bố về các chỉ số an toàn của nước biển, vùng đánh bắt hải sản an toàn và các thông tin có liên quan của cơ quan có thẩm quyền, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động thiết thực, ý nghĩa bằng nhiều hình thức về hoạt động du lịch biển, đánh bắt, tiêu dùng thủy hải sản để người dân biết, yên tâm tham gia tắm biển, khai thác, đánh bắt, sử dụng thủy hải sản an toàn.